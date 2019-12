5 bonnes raisons de plonger dans Underground

En 1995, le nom d’Emir Kusturica n’était pas inconnu des cinéphiles. Mais avec Underground, il s’imposait indéniablement à la planète entière. Voici au moins cinq raisons de s’y replonger.





Le film d’un petit génie

Cinéaste, acteur, musicien, le serbe Emir Kusturica signait en 1995 son cinquième film. Mais surtout, il remportait, si jeune, une deuxième Palme d’or pour Underground; la première lui ayant été remise 10 ans plus tôt pour Papa est en voyage d’affaires!

Une œuvre-fleuve

Débutant durant la Seconde Guerre mondiale et allant jusqu’aux années 90 en détaillant divers états de guerre, Underground a aussi existé en amont sous forme de pièce de théâtre (dont l’auteur Dusan Kovacevic a coscénarisé l’adaptation) et en aval sous celle d’une minisérie de cinq heures (sous le titre Il était une fois un pays, d’ailleurs cité en ouverture du film).





La résistance en musique

S’il relate les déboires de résistants clandestins cachés dans une cave à qui l’on ne cesse de mentir, Underground a aussi frappé les esprits en intégrant de la première à la dernière scène une fanfare en train de jouer des musiques traditionnelles des Balkans. Un accompagnement qui fait alors plus qu’enrober l’action, mais en devient un vrai personnage et donne une âme au film.

Un film entouré de polémiques

Au moment de sa sortie et de son couronnement, Underground a valu de vives critiques à son réalisateur, que l’on a taxé de propagandiste serbe et même de fasciste. Des attaques difficilement justifiables (et assez violentes pour que Kusturica ait eu envie d’arrêter le cinéma) tant le film ose la voie de la satire, du symbole et de la fantaisie débridée pour mieux métaphoriser l’état du peuple yougoslave, enfermé dans un pays cadenassé par la guerre et les régimes totalitaires, mais débordant de vie.





La victoire de la magie

Fresque, fable politique, film musical, poétique et tragique à la fois, Underground trouve aussi ses sources dans le réalisme magique, un style dont Kusturica s’est toujours fait le défenseur. Ainsi, l’une de ses images fortes, la mariée volant au-dessus du banquet, est un rappel de son troisième film, Le temps des gitans, mais aussi du Miroir de Tarkovski et du tableau La mariée de Marc Chagall.





Underground, sur ICI Télé le dimanche 15 décembre, à 0 h 09.