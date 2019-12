Le trésor d’ICI Tou.tv : Kalifornia, de Dominic Sena

Les nuits humides, les paysages industriels et délabrés, les diners miteux annoncés par des néons fatigués, les talons aiguilles en vinyle rouge, les amours viciées et pulsionnelles… Bienvenue dans l’univers malsain de Kalifornia, œuvre phare d’un certain cinéma américain indépendant qui réinventa la série B, sauce années 90.

Au cœur de Kalifornia, il y a d’abord deux couples. Le premier, formé d’un écrivain et d’une photographe, est fasciné par les tueurs en série et rêve de Californie, terre de liberté et d’occasions. Le second rêve de la même chose, mais ne saurait être plus différent. Lui, sorti de prison, dents pourries et chaussettes trouées, toujours une Budweiser à la main, elle, enfant ayant grandi trop vite qui confond la bestialité et la tyrannie de son homme avec de la gentillesse. Pourtant, ces quatre êtres partageront la route, dans un périple aussi improbable qu’anxiogène, du Kentucky jusqu’à Los Angeles.





Kalifornia, de Dominic Sena Photo : Polygram Filmed



Ultraviolent et sexué, le premier film réalisé par Dominic Sena l’est (à sa sortie, il était interdit aux moins de 16 ans). Débauche des années MTV, ère du zapping institué en maître de l’intérêt, volonté de refuser les normes et conventions des parents; Kalifornia incarne tout autant son récit qu’un état d’esprit, celui qui marquait la crainte d’entrer dans un nouveau siècle, manifestée dans un cinéma trash et excessif.

Il faut le rappeler, Kalifornia n’était pas seul. En 1993, c’est toute une série de petits polars débordants de style (au point de flirter avec le racolage) qui invente un nouveau cinéma d’exploitation, visité par les marges et qui dresse de l’Amérique un portrait dérangé et dérangeant (bien qu’aujourd’hui, malgré le sang, les cris et les coups, il semble presque innocent au regard de ce que l’Amérique est devenue…). Cette série aime particulièrement les tueurs, le voyeurisme, ainsi que la délinquance crasse et nihiliste (de True Romance à Natural Born Killers, en passant par Killing Zoe ou même Basic Instinct).

Et qui dit années 90 dit bien sûr Brad Pitt et Juliette Lewis, le couple vedette de ces années où tout le monde se cherchait. Ils sont le cœur battant de ce film à la direction photo chaude comme la braise et aux effets de style discrets comme des camions volés. Face à David Duchovny et Michelle Forbes, êtres plus « normaux », ils volent littéralement la vedette, elle à la fois fragile et dérangeante, lui faisant preuve d’une explosivité odieuse qui nous rappelle que même dans ces années où sa carrière débutait, il était plus qu’un sex-symbol, mais un acteur aussi puissant que surprenant.





Kalifornia, sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube, uniquement offerte en anglais)