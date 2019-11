Un cadavre sous le chapeau, ou les chapeaux les plus marquants de l’histoire du cinéma

Un chapeau, ça n’a l’air de rien. Et pourtant, voici au moins cinq films où le chapeau est bien plus qu’un couvre-chef!





Un cadavre sous le chapeau, des frères Coen Photo : Circle Films

Un cadavre sous le chapeau (Ethan et Joel Coen, 1990)

1929, en pleine prohibition. Tom, ami et bras droit d’un caïd de la pègre irlandaise, déconseille à ce dernier de protéger le frère de sa fiancée, avec qui Tom entretient aussi une relation. Un vrai étang boueux de trahisons et de faux-semblants dans lequel les Coen, visiblement amoureux des films de gangsters classiques, plongent avec bonheur dans leur troisième film. Mais surtout, ils font du chapeau de Tom (attribut mythique du gangster) une obsession après laquelle le héros court; il y rêve même la nuit… Plus qu’un attribut, ce chapeau est un véritable symbole de l’innocence perdue de Tom, à laquelle il ne peut se résoudre à renoncer.





Une scène du film Les aventuriers de l'arche perdue, mettant en vedette Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones Photo : Paramount

La trilogie des Indiana Jones (Steven Spielberg, 1981, 1984 et 1989)

Tout le monde connaît le légendaire archéologue, prêt à toutes les aventures pour que les objets historiques retrouvent leur place dans les musées. Mais pour que ce personnage joué à la perfection par Harrison Ford devienne un tel archétype, il lui fallait quelques attributs distinctifs : son blouson de cuir, son lasso… et bien sûr son feutre mou, appelé en anglais fedora (depuis vendu aux enchères pour une jolie somme) qui, magie du cinéma, reste vissé sur sa tête, quelles que soient les cascades que ses quêtes l’obligent à faire.





Charlie Chaplin Photo : La Presse canadienne

Le chapeau melon de Charlot

C’est bien sûr l’allure que cela lui donne, en contraste avec son manteau cintré et son pantalon large, qui rend le chapeau melon de Charlie Chaplin inoubliable. Mais au-delà de l’aspect burlesque, il y a aussi le symbole : le chapeau melon, contrairement à ce que l’on peut penser, était au départ un chapeau porté par les membres de la classe ouvrière et agricole, ces hommes du peuple que Chaplin a toujours entendu représenter dans ses films.





Borsalino, de Jacques Deray Photo : Adel Productions

Le Borsalino d’Alain Delon et Jean-Paul Belmondo (Jacques Deray, 1970)

Le film porte le titre de leur chapeau! C’est Borsalino qui, en 1970, réunit devant la caméra de Jacques Deray deux des plus grandes stars françaises : Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, dans les rôles de deux truands prêts à faire leur la ville de Marseille en 1930. Finalement, c’est un drame dense et tragique, nommé au Golden Globes du meilleur film étranger, mais surtout une association presque définitive entre le chapeau et le monde des voyous!





Harry Potter à l'école des sorciers Photo : Warner Bros.

Le choixpeau dans Harry Potter (2001 – 2011)

Le chapeau au cinéma a souvent été utilisé pour marquer un univers magique (celui, par exemple, pointu que porte Mickey Mouse dans Fantasia). Mais dans la série Harry Potter, il devient même un personnage parlant à part entière. C’est en effet lui qui, posé sur la tête des aspirants magiciens et aspirantes magiciennes, détermine dans quelle maison les élèves poursuivront leurs études.







Un cadavre sous le chapeau, sur ICI Télé le samedi 30 novembre à 0 h 30 (source : YouTube, uniquement disponible en anglais)