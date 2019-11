L’archive du mois : hommage à Gilles Carle

Bien sûr, on le savait malade depuis longtemps, et le combat de sa compagne, Chloé Sainte-Marie, pour reconnaître la place des aidantes et aidants naturels, avait fait grand bruit. Mais lorsqu’on apprenait le décès de Gilles Carle, le 28 novembre 2009, le choc était tout de même grand.

La vie heureuse de Léopold Z, Le viol d’une jeune fille douce, Les mâles, La vraie nature de Bernadette, Les Plouffe, Maria Chapdelaine… Autant de films allégoriques et engagés, fondateurs de notre cinématographie. Pourtant, la première rétrospective de l’œuvre de Gilles Carle n’a eu lieu qu’en 1998, à la Cinémathèque québécoise, alors que le cinéaste avait 70 ans. Nous vous proposons donc de revoir ce reportage du Téléjournal consacré à l’événement.