Le long combat de Sympathie pour le diable

En 1992, la guerre fait rage à Sarajevo, encerclée. Pendant que la communauté internationale tergiverse, des journalistes sur place tentent de témoigner de l’horreur, dont Paul Marchand, un des premiers arrivés sur place.

Sous les traits d’Émile Schneider, Paul Marchand sera donc notre guide au cœur de ce conflit fratricide dans l’intense Sympathie pour le diable, réalisé par Guillaume de Fontenay et coscénarisé par Guillaume Vigneault et Jean Barbe, à partir du livre de Paul Marchand. Nous avons rencontré le réalisateur et les scénaristes.





Sympathie pour le diable, de Guillaume de Fontenay Photo : Go Films



Vous avez mis 14 ans à pouvoir réaliser ce premier film. Qu’est-ce qui, dans cette histoire, vous semblait assez important pour ne pas renoncer?

Guillaume de Fontenay : Ce film résonne particulièrement aujourd’hui, à une époque où on stigmatise encore les musulmans, ce qui est honteux. En 1992, lors de la guerre en Bosnie, j’avais 23 ans, j’étais en choc et aujourd’hui encore, je ne sais pas comment dealer avec notre apathie collective, et la mienne.

Quand j’ai lu le livre de Paul Marchand en 1997, j’ai failli le refermer immédiatement tant je trouvais cela insupportable. Je m’y suis astreint pour découvrir que derrière ces masques, ces longues tirades, ces adjectifs, Paul était un écorché vif, avec une intelligence et une vivacité exceptionnelles. Il a beaucoup souffert dans son enfance et il avait des blessures profondes qu’il venait panser sur celles d’autres, encore plus profondes. Guillaume de Fontenay

À cette époque, j’avais encore un pied dans le théâtre et j’ai voulu en faire une pièce : Paul, sur une chaise d’écolier, avec de la terre, une voiture brûlée, une poupée cassée, et des moniteurs en arrière remplis d’images d’information. Je n’ai pas eu le courage d’aller voir Paul à ce moment, mes enfants sont nés. Alors, j’ai fait autre chose, tout en réalisant dans ce parcours que le cinéma me faisait vraiment envie. J’ai compris que la seule façon pour moi de l’apprendre, c’était au travers de la publicité, donc j’ai été assistant de production, pour Jean-Claude Lauzon quand j’avais 16 ans, j’ai ramassé des câbles, balayé des studios, appris sur le tas à devenir directeur artistique puis assistant réalisateur. Le cinéma est devenu incontournable pour moi. En 2005, j’ai donc proposé le projet à Nicole Robert, elle m’a présenté à Guillaume Vigneault. Puis, en juin 2006, je suis parti à la rencontre de Paul, et on a commencé l’écriture ensuite. Jean Barbe, lui, est arrivé après la mort de Paul [en 2009], même si on se connaît depuis longtemps et qu’il intervenait déjà avant.





Sympathie pour le diable, de Guillaume de Fontenay Photo : Go Films



Quel a été l’apport de Paul Marchand dans le récit?

G.D.F. : On a écrit ce scénario sous la dictée de Paul. Guillaume et moi n’avions pas assez de connaissance de comment les journalistes de guerre échangent, vivent, passent un checkpoint, parlent à un commandant de l’ONU.

Guillaume Vigneault : Et la physicalité aussi. Parce que ce qu’on a à l’écran, c’est une physicalité des événements.

Mes trois semaines avec Paul, ça a été ça : je l’interviewais pour comprendre et j’intégrais ce qu’il me disait dans la structure dramatique. Parfois, il voulait de longs pavés de réponses, où son personnage avait toujours raison et il fallait que je dise non! Guillaume Vigneault

On est sortis de cet exercice avec 149 pages, il a fallu trimer, en gardant ce qui était dramatiquement payant et faisable. Quand j’ai vu le film la première fois, j’étais soufflé. Les décors, la direction artistique, j’avais l’impression que rien n’était fabriqué. Le scénario s’est même effacé et ça, c’est brillant : comme si le film ramassait 80 h de stock et faisait une œuvre avec.

Jean Barbe : Paul était un puits d’anecdotes, un raconteur extraordinaire, et la difficulté était aussi là, de discriminer dans cette masse incroyable d’informations.

G.D.F. : Le film a été réduit à l’essentiel. Je ne veux pas faire au travers de ce film un portrait héroïsé de Paul; il est insupportable à certains endroits! C’était important que Paul apparaisse comme un homme comme les autres, avec ses défauts, ses qualités. Son journalisme est éditorial, avec des prises de position, mais jamais je ne condamnerai les vedettes de la télé qui sont venues à Sarajevo et qui ont permis à des millions de spectateurs de voir et de se sensibiliser, ils sont importants, tout comme le journaliste qui travaille dans l’ombre, en toute objectivité. Chaque journalisme est complémentaire, Paul est un fil d’Ariane. J’ai voulu relayer son cri.







Sympathie pour le diable, en salle le 29 novembre. La bande-annonce (source : YouTube)