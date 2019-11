Le trésor d’ICI Tou.tv : La folle histoire de l’espace, de Mel Brooks

Découvrez La folle histoire de l’espace sur ICI Tou.Tv



En 1987, Mel Brooks, qui n’en était pas à sa première folie parodique (Frankenstein Junior, Le shérif est en prison) s’attaquait à un monument : La guerre des étoiles. Évidemment, en une version pour le moins différente où les terribles Spaceballs cherchent à voler tout l’oxygène de la planète Druidia. Mais sur leur chemin se dresseront notamment le capitaine Yop Solo et son fidèle Beurk, ainsi que la princesse Vespa.

Nous avons retenu les 10 répliques les plus drôles de cette Folle histoire de l’espace, qui porte vraiment bien son titre.





Dot Matrix : Vous réalisez ce que vous avez fait?

Princesse Vespa : Oui, et j’en suis heureuse, heureuse, heureuse.

Dot Matrix : Je me demande si elle est heureuse.





Princesse Vespa : Qu’est-ce que tu es?

Beurk : Un chiomme : mi-chien, mi-homme. Je suis mon propre meilleur ami.







Princesse Vespa : Qu’est-ce qui se passe?

Dot Matrix : Soit c’est la fête nationale, soit on essaye de nous tuer.

Princesse Vespa : Hey! Je n’ai pas à tolérer ça, je suis riche!





Beurk : On risque notre vie pour une princesse en fuite? Il nous faut l’argent, mais…

Capitaine Yop Solo : On ne le fait pas pour le fric… On le fait pour un paquet de fric!





Le président Esbrouffe : La téléportation, je m’en méfie, ce n’est pas dangereux?

La comanderette Zircon : Oh non, Crotty m’a téléportée deux fois hier soir. Et c’était merveilleux.

Le président Esbrouffe : OK, je vais tenter le coup. Après tout, ça marche dans Star Trek.





