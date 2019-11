L’archive du mois : quand Martin Scorsese rencontre Sam Fuller

En 1978, Martin Scorsese venait de finir Taxi Driver et New York, New York, et préparait un nouveau film sur la vie du boxeur Jake LaMotta, encore intitulé à l’époque The Fighter (ce sera Raging Bull). C’est cette même année que l’émission Ciné-magazine diffusait une rencontre rare entre le génial cinéaste et le non moins impressionnant Sam Fuller (J’ai vécu l’enfer de la Corée, Le port de la drogue, Shock Corridor…).





Rencontre entre Martin Scorsese et Sam Fuller, dans l'émission Ciné-magazine



Le résultat? Une demi-heure de conversation à bâtons rompus sur les acteurs, le cinéma, Godard, le suspense, le bouddhisme… Un pur moment cinéphile que nous vous offrons aujourd’hui, histoire de souligner l’arrivée de ce nouveau monument scorsesien qu’est The Irishman, une palpitante histoire de mafia réunissant ses acteurs fétiches Robert DeNiro, Joe Pesci, Harvey Keitel et, pour la première fois chez lui, Al Pacino (pour les chanceux, le film sera diffusé dans quelques salles à Montréal, à Vancouver et à Ottawa dès les 15 novembre, et sur Netflix dès le 27).