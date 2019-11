Le trésor d’ICI Tou.tv : Blue Velvet, de David Lynch

« Je suis au milieu d’un mystère. »

Obscur, abscons, malsain… Quand on prononce le nom de David Lynch, les clichés déboulent. Mais revisiter sa filmographie, en particulier Blue Velvet (qu’il a réalisé en 1986, juste après l’immense débandade de Dune), c’est réaliser que s’ils peuvent être vrais, ils ne sont que la pointe de l’iceberg d’une œuvre aussi riche que passionnante.

Tout commence à Lumberton, petite ville idyllique, parfaitement inventée, qui ressemble à une vraie carte postale idéalisée des années 50. Mais, bien vite, dans les premières minutes du film, tout se déglingue. Au son de Blue Velvet, interprété par le suave Bobby Vinton, un vieux monsieur arrosant son jardin en portant fièrement ses habits de cowboy est attaqué par son tuyau, qui fuit et se tord pour l’étrangler dans d’atroces souffrances. Bienvenue dans l’univers détraqué de Blue Velvet.





Blue Velvet, de David Lynch Photo : De Laurentiis Entertainment Group



Mais la chanson ne s’arrêtera bien sûr pas là, puisque dans ce film aussi séduisant que cauchemardesque, nous rencontrerons Jeffrey (Kyle MacLachlan), un jeune homme qui s’allie à une ancienne flamme (Laura Dern) pour enquêter sur une mystérieuse oreille humaine trouvée dans un terrain vague. Une quête qui les mènera jusqu’à Dorothy Vallens (bouleversante Isabelle Rossellini), chanteuse de cabaret pulsionnelle vivant sous la coupe d’un homme tyrannique qui est accro au gaz hilarant (terrifiant Dennis Hopper) et qui n’est pas loin d’être le mal incarné.

Relecture vicieuse du film noir classique où s’accumulent les mystères; regard derrière le vernis des apparences lisses et bourgeoises qui ne cachent que le pire de l’humanité; exploration sans fard de la complexité du désir féminin (le film a été refusé au Festival de Venise à l’époque pour son côté trop « pornographique »); références amusées à Alfred Hitchcock; mise en scène chargée de symbolisme et d’une maîtrise vénéneuse (David Lynch a été nommé pour l’Oscar de la meilleure réalisation pour ce film) : Blue Velvet, c’est un objet de cinéma déroutant et troublant, comme on en croise peu dans les salles obscures. C’est aussi un voyage palpitant au cœur même de l’inconscient américain où, entre séduction et terreur, Lynch – pour la première fois aidé à la musique par Angelo Badalamenti – nous prend dans ses filets pour mieux nous en laisser ressortir, ébahis et frissonnants. On n’attend rien de moins du cinéma.



Découvrez Blue Velvet sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube, uniquement offerte en version originale).