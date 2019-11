The Irishman : le cinéma selon saint Scorsese

Ceux et celles qui ont de la chance pourront le voir dans quelques salles de cinéma canadiennes, à compter du 15 novembre. D’autres attendront la sortie officielle de The Irishman sur Netflix, le 27. Peu importe où il sera vu, The Irishman remplira ses promesses, car il n’est rien de moins qu’un classique instantané jouissif, en plus d’une extraordinaire leçon de cinéma donnée par un cinéaste dont l’âge (77 ans, le 17 novembre) semble inversement proportionnel à la fougue. On en retient au moins cinq commandements que voici!





L’homme, tu placeras toujours devant la grande histoire

Dans The Irishman, Scorsese s’est lancé tout un défi : raconter la grande histoire américaine, des années 50, 60 et 70 (avec comme point d’orgue l’assassinat de John F. Kennedy), mais en refusant toute leçon d’histoire, pour plutôt montrer comment cette histoire peut se décliner en quelques milliers d’histoires profondément humaines combinées, comme celle de Frank Sheeran, homme de main de la mafia, syndicaliste et meilleur ennemi de Jimmy Hoffa, mais surtout qui ont comme point commun la même finalité inéluctable et égalitaire : la mort.





Tes acteurs, tu aimeras

La vingtaine, la quarantaine, la vieillesse : voilà ce qu’offre Scorsese à ses acteurs, nous présentant ces antihéros à différents âges, tandis que Pacino, Pesci et De Niro (pour une neuvième fois avec Scorsese!), les traits lissés par un processus technologique auquel il faut s’habituer ou, au contraire, grimés en vieillards, adaptent leur jeu à l’insolence de la jeunesse, à la maturité de l’âge adulte et à la fatalité détachée venant avec l’approche de la mort.





Le spectateur, jamais tu n’oublieras

Humour, musique toujours en contrepoint du récit, effets de style d’un dynamisme génial (il faut voir ce travelling d’ouverture sinueux dans une maison de retraite) : Scorsese n’étale pas ses talents, il entraîne son spectateur et sa spectatrice dans une valse merveilleuse, où l’on se balade avec lui sur un parcours allant du plus violent au plus loufoque, et du plus léger au plus mélancolique, grâce à cette mise en scène tellement sûre de ses effets qu’elle en devient vite époustouflante. De la générosité à l’état pur.





Le temps, tu prendras

Une durée de 210 minutes. Voilà le temps qu’affiche The Irishman au compteur. Mais quel voyage! Quel film, dont pas une minute ne semble en trop. Quelle confiance dans le pouvoir des histoires qui, oui, quand elles ont cette ampleur, méritent qu’on en explore les recoins, qu’on prenne le temps, qu’on brouille les pistes, autant qu’on les suive. Rien d’étonnant à ce qu’au scénario de The Irishman, on trouve le nom de Steve Zaillian (La liste de Schindler, Moneyball…).





Ton montage, toujours à Thelma, tu le confieras

Trois Oscar du meilleur montage, un Lion d’honneur, et une collaboration qui a commencé en 1967 avec Who’s That Knocking at My Door? : inutile de dire que les destins de Thelma Schoonmaker (Raging Bull, Les affranchis, Casino, Le loup de Wall Street…) et de Martin Scorsese sont intimement liés. Et c’est évidemment à sa légendaire monteuse que le cinéaste a confié le soin de baliser pour nous le temps, et nos nombreux allers-retours dans celui-ci, de ce passionnant et génial Irishman.





The Irishman, en salle le 15 novembre et sur Netflix, le 27.