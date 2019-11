Fous de cinéma : c’est parti!

Fous de cinéma - bande-annonce



Grand ou petit écran? Y’a-t-il assez de diversité au cinéma? Les cinéastes québécois sont-ils les meilleurs au monde? À quoi servent les films de superhéros? Voilà les quatre premières questions qu’abordent Helen Faradji et ses coanimateurs Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Vincent Léonard.

Les prochaines capsules seront dévoilées les mercredis 20 et 27 novembre prochains. Et sachez qu’elles sont toutes motivées par la même idée : mieux comprendre, avec humour et passion, les grandes questions qui animent le merveilleux monde du cinéma!

Voyez les capsules de Fous de cinéma 1 à 4 avec Antoine Bertrand, Pascale Bussières, Jean-René Dufort et Carmine Pierre-Dufour.

Et ne ratez pas les suivantes avec Anne-Marie Cadieux, Vincent Bolduc, Pierre Lebeau, Rafaël Ouellet, Jérémy Comte et Brigitte Poupart.