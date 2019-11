Le trésor d’ICI Tou.tv : Meurtre à Wind River, de Taylor Sheridan

La tache de son manteau bleu perce l’immensité d’une plaine enneigée, en pleine réserve autochtone de Wind River. C’est elle qui attire l’œil du chasseur Cory Lambert (Jeremy Renner, solide et habité), qui entretient depuis longtemps des liens puissants avec la communauté. Mais alors qu’il se rapproche de cette silhouette allongée, l’horreur se précise. Le sang, les pieds nus, la mort qui a fait son œuvre. C’est un meurtre qui ne fait que mettre en relief la sauvagerie du climat du Wyoming et la brutalité de la vie dans ce coin de pays, en particulier pour les femmes. La jeune agente du FBI (Elizabeth Olsen, touchante) appelée en renfort pour enquêter ne pourra pas en douter longtemps.

Western glacial, enquête à ciel ouvert, chronique des inégalités sur le territoire américain, Meurtre à Wind River est tout cela. Mais c’est aussi la précision de la mise en scène de Taylor Sheridan qui frappe. Profondeur de champ révélant toute l’immensité de ces paysages et la solitude des rares êtres humains qui y habitent, direction photo d’une netteté faisant presque ressentir physiquement le pincement du froid sur la peau : sans être sensorielle, la réalisation parvient toutefois à être d’une physicalité assez rare dans le cinéma américain.





Wind River, de Taylor Sheridan Photo : VVS Films



Mais ce que dévoile aussi cette mise en images d’une maîtrise prenante et cette enquête partant littéralement du point mort, c’est surtout un portrait de ce qu’est parfois l’Amérique. De sa violence qui n’a pas besoin d’être explosive pour marquer les esprits. Car la violence est partout, constante, rampante. Dans la relation de ce chasseur avec son fils, qu’il voit rarement. Dans les espoirs anxieux de la mère de ce dernier, en attente de décrocher un nouveau travail. Dans la pression économique que tous et toutes ressentent constamment. Dans les impératifs administratifs qui empêchent qu’un viol ayant entraîné la mort soit classé comme un homicide. Dans l’état des jeunes filles, ravagées par la tristesse, qui s’entaillent les bras derrière des portes closes. Dans les tragédies qui taillent à vif des cicatrices qui ne se referment jamais. Dans la prison dont la perspective apparaît meilleure aux jeunes Amérindiens et Amérindiennes que la vie sur leur réserve…

D’autres auraient probablement versé dans le pensum sociologique, ou l’exploitation grossière du spectacle de la misère. Mais Meurtre à Wind River est un film sec, sans effusion, droit comme la trajectoire d’une flèche. Car Taylor Sheridan (notamment scénariste de Sicario) a puisé la matière même de son récit au cœur des histoires que la population de la réserve (dont des membres jouent même dans le film) lui a racontées et dont, habituellement, personne ne parle. Et ce réalisme, jamais transfiguré, est bien ce qui fait le cœur palpitant de ce thriller tendu et émouvant.





