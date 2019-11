Micheline Lanctôt et sa manière de vivre

Un professeur de philosophie européen (Laurent Lucas), une femme traumatisée par le suicide violent de son mari (Gabrielle Lazure) et une jeune fille dont le mal-être ne cesse de croître (Rose-Marie Perreault). Autour de ces trois personnages en crise, Micheline Lanctôt creuse le thème de la culpabilité en faisant intervenir rien de moins que le philosophe Spinoza lui-même.

Qu’est-ce qui vous a amenée vers Spinoza?

Micheline Lanctôt : Ça fait longtemps que je tourne autour du personnage. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je me suis mise à lire sur lui, des livres de gens fascinés par lui, et ça correspondait à la recherche que j’essaie de faire dans mes films : comment on se comporte comme être humain. Spinoza est un éthicien et j’avais au départ l’envie de faire un projet qui se serait appelé Mon Spinoza, un genre de journal intime sur mon rapport à lui. Finalement, ça a évolué vers une histoire plus substantielle. Mais il est resté mon compagnon.

Je crois que je suis spinoziste sans le savoir. Spinoza privilégiait la compréhension, avant tout, plutôt que la condamnation. Pas juste « ha, il vole », mais plutôt « pourquoi il vole? ». C’est ce que Tchekhov disait aussi et que j’essaie de faire dans ma vie et mes œuvres Micheline Lanctôt

Sa pensée est très difficile à résumer, mais on le surnommait le « philosophe de la joie »; essentiellement, il dit que l’homme doit être à la recherche de la béatitude et que pour ce faire, il doit poursuivre ce qui lui donne de la joie. C’est très apaisant comme philosophie.

On dirait que vos personnages, eux, ont bien du mal à aller vers ce qui leur procure de la joie!

M. L. : Ils la trouvent à la toute fin. (Rires.) Le philosophe qui a fait de Spinoza l’étude de sa vie s’est sclérosé, sa vie est un peu arrêtée dans sa routine. Sa rencontre avec la jeune fille va avoir l’effet d’un électrochoc, ce qui va l’obliger à remettre sa vie en question pour repartir à zéro. C’est le cas aussi des deux autres personnages : la vie de la jeune fille est un désastre, sa relation avec sa mère aussi, et elle non plus ne va pas mieux. Mais un tout petit geste à la fin permet de croire qu’il y aura transformation.





Tous trois sont liés à la fois par la culpabilité et la fuite, non?

M. L. : Le film est autobiographique en ce sens, inspiré de toutes ces fois où je me suis dit : « Merde, j’aurais pu faire mieux. »

On a tous des tas de petites lâchetés dans nos vies qui s’accumulent et qui déboussolent notre compas intérieur. Pour moi, c’était important de se demander comment on peut survivre à cela, et arriver à se pardonner pour atteindre cette béatitude dont Spinoza parlait et avoir une vie sereine Micheline Lanctôt

Quant à la fuite, Laborit disait qu’il y a deux attitudes humaines : le combat et la fuite. La fuite est un réflexe malheureusement très humain, mais les personnages vont aussi être rattrapés par leur désordre. Et je voulais qu’ils s’en sortent tous les trois. Spinoza est un philosophe tellement positif et rassurant sur la condition humaine que je ne pouvais pas faire autrement que de me dire : « Oui, à force de comprendre, on finit par y arriver! » Je ne suis pas nécessairement optimiste, mais j’essaye de faire des films pour corriger un peu la société dans laquelle on vit.

Est-ce que vous croyez qu’il existe une bonne manière de vivre?

M. L. : Je pense que oui. Je crois que si on se laisse aller à ce qu’il y a de bon, à nos bonnes pulsions, on va nécessairement faire du bien. Le problème, aujourd’hui, c’est qu’on est envahis de choses mauvaises qui ne provoquent pas les bons réflexes, qu’on perd de vue ce qu’on peut faire pour s’humaniser. On vit dans un siècle de barbarie et tout ce qu’on peut faire pour s’humaniser davantage, c’est important de le considérer.





Finalement, on voit depuis quelques mois maintenant arriver une grande vague de films de réalisatrices au Québec. Pensez-vous que c’est bon signe?

M. L. : Ce qui est formidable, c’est que tous ces films sont excellents. Ça ne peut qu’être bon pour nous. Bien sûr, il va y avoir un effet rebond, il faut s’y attendre. Je ne suis pas pour les quotas, je l’ai déjà dit. Je ne veux pas être choisie parce que je suis une femme. Mais bien sûr, je l’ai aussi reconnu, c’était peut-être nécessaire.

Beaucoup de projets ont été déposés par des réalisatrices, et la parité a fait qu’ils ont été financés, qu’ils ont vu le jour. Et ces films sont excellents. Ce sera difficile maintenant d’ignorer le cinéma des femmes. Micheline Lanctôt

Cela dit, la parité reste encore à faire en matière de budgets : on a encore des budgets inférieurs à ceux alloués aux hommes. C’est vraiment pénible. On va un jour ou l’autre y aboutir, j’en suis certaine. Mais mon Dieu, pour le moment, que c’est le fun de voir autant de si bons films prendre l’affiche! Le problème, c’est qu’ils prennent tous l’affiche en même temps, et il va falloir que ce problème-là se règle aussi.





