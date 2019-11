Le trésor d’ICI Tou.tv : Ennemi, de Denis Villeneuve

Adam est professeur d’histoire à Toronto et mène une vie qui n’aurait pas de quoi réveiller les morts. Mais un jour, affalé devant un film qu’il regarde chez lui, tout bascule. Parmi les images qui ne peuvent mentir, il voit l’impensable : lui. Ou plutôt, son exact sosie. Forcément, Adam va tout faire pour retrouver ce double.

Variation métaphorique et fantastique autour du mythe du Dr Jekyll et Mr Hyde, le récit d'Ennemi a été inspiré à Denis Villeneuve par le roman de José de Sousa Saramago, prix Nobel de littérature. Matière première forte, donc, par laquelle Villeneuve ne se laisse néanmoins pas du tout impressionner.





Ennemi, de Denis Villeneuve Photo : Les films Séville



Car, qu’il adapte Mouawad ou Blade Runner, Dune ou un prix Nobel, le cinéma de Villeneuve reste incontestablement marqué par la griffe de son auteur. Ici aussi, évidemment. Style ultra-maîtrisé et d’un raffinement absolu, mouvements de caméra souples et reptiliens, lumière jaune et texturée rendant l’identification temporelle trouble, musique subtile et puissante à la fois : l’atmosphère y est.

Tout comme y sont les nombreux clins d’œil à des œuvres de référence qui viennent amuser les cinéphiles : Spider de David Cronenberg, Vertigo, d’Alfred Hitchcock, Taxi Driver de Martin Scorsese ou encore l’apparition d’Isabella Rossellini convoquant l’œuvre de David Lynch. Les maîtres veillent.

Mais quelque chose semble aussi inédit dans Ennemi. C’est le sentiment que dégage cet univers prenant, entre réel et fantastique, banal et folie, que Villeneuve fait une pleine et entière confiance à sa mise en scène. Non plus pour simplement illustrer fort joliment un scénario et en pallier plastiquement les faiblesses, mais au contraire pour véritablement incarner et mettre en valeur un récit et parvenir ainsi à une vraie correspondance entre le fond et la forme.

Et c’est ainsi, par cette conception ultra-organique de l’histoire et de sa mise en forme, qu’Ennemi devient fascinant. Oui, bien sûr, la présence d’un Jake Gyllenhaal hanté, malgré une tendance à la gesticulation un rien exagérée, aide. Bien sûr, le mystère s’épaississant à chaque plan est aussi captivant. Mais c’est bien cette union naturelle du texte et des images qui nous prend dans ses filets et fait le sel de cette surprise subtile, sensuelle et symbolique qu’est Ennemi.









Découvrez Ennemi sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).