Mariloup Wolfe et Jouliks : la liberté à tout prix

Quelque part dans les années 70, Yana, une petite fille au caractère bien trempé, vit avec ses parents dans une maison abandonnée. Lui est un joulik (voyou, en russe); elle, une bohème libre qui est en conflit avec ses parents. Sous les yeux de la petite fille éduquée à la maison, les limites de cette vie sans contraintes finissent par apparaître. Voilà le récit que Mariloup Wolfe a choisi de porter à l’écran, à partir d’un texte de Marie-Christine Lê-Huu.

Nous avons rencontré la réalisatrice.

Jouliks est, au départ, une pièce de théâtre, d’abord proposée à un autre réalisateur. Qu’est-ce que le texte a fait résonner en vous pour que vous ayez envie de batailler en vue de l’adapter vous-même?

Mariloup Wolfe : Il n’y a pas tant de bons scénarios qui m’interpellent. J’en ai lu beaucoup, mais de là à vibrer, à être chamboulée, ça n’a pas fait ça si souvent.

Quand Annie Blais [la productrice], avec qui j’avais déjà collaboré, m’a approchée pour me demander si je voulais lire Jouliks, je n’avais aucune idée de ce qu’était ce texte; je ne savais même pas que c’était une pièce. Et tout de suite, j’ai vu que l’écriture de Marie-Christine était très imagée, et je me suis fait prendre. C’était un vrai page-turner [un texte dont il est difficile de décrocher] Mariloup Wolfe

Dès les premières didascalies – la pluie, le sol boueux, les vêtements trempés sur la corde à linge… –, j’ai vu les images dans ma tête. Ça n’arrive pas souvent! Et puis j’aimais cet univers en marge et la profondeur du récit, qui abordait plusieurs thèmes qui me questionnaient : l’éducation, le choc des cultures… Est-ce qu’on peut être heureux en amour si on doit faire des concessions? Est-ce que le bonheur des uns fait le carcan des autres? Est-ce qu’on est conditionné par notre passé? Est-ce qu’on préfère la passion ou un amour plus traditionnel? Tout ça, en plus, me laissait beaucoup de liberté et d’espace pour créer. C’est un monde en marge, deux cultures qui se rencontrent dans une maison abandonnée pour élever leur fille; il n’y avait pas tant de référents, et ça me permettait de vraiment inventer un monde.





Jouliks, de Mariloup Wolfe Photo : Les Films Vision 4



Les questionnements du film – sur la mixité, l’éducation, la liberté – sont aussi contemporains. Pourquoi avoir voulu garder le film dans les années 70?

M. W. : J’aurais pu le transposer, mais je ne me suis même pas posé la question, car le texte se situait dans ce contexte. Et puis j’aimais cet univers, ces années-là. En plus, ça permettait d’aborder la question de la place de la religion, qui est un peu moins actuelle. Et j’ai l’impression que le fait d’élever cette enfant comme ça, en pleine liberté, ce serait peut-être un peu moins marginal aujourd’hui.

En lisant, je suis aussi tombée en amour avec l’époque. Et comme réalisatrice, c’est sûr que c’est chouette de plonger dans un autre temps, même si je n’ai jamais voulu l’accentuer non plus. Mariloup Wolfe

Ce n’est jamais précisé à l’écran. On peut reconnaître les voitures, les costumes, mais je voulais que ça reste sobre. Par exemple, je ne voulais aucune couleur vive; juste des teintes organiques. En accentuant un peu, je voulais que oui, ça soit d’époque, mais en même temps atemporel. J’ai aussi laissé le lieu un peu plus flou : c’est un Québec qu’on connaît moins, qu’on peut presque situer n’importe où.





Jouliks, de Mariloup Wolfe Photo : FilmVision 4



La petite Lilou Roy-Lanouette, 7 ans, qui joue le personnage principal, est assez formidable. Comment l’avez-vous trouvée?

M. W. : Ça a été un long processus. On a vu plus de 230 petites filles en audition. Mais elle, c’était une évidence. Elle est un peu le personnage à la base. Je crois qu’à 7 ans, on ne peut pas vraiment créer un personnage, donc il fallait déjà qu’elle soit un peu Yana. Lilou avait en elle ce petit côté tomboy, rebelle, enfant sauvage que je cherchais. Et puis, elle était déjà bilingue. Le personnage porte vraiment le film sur ses épaules, notamment par ses regards et la narration, ce qui représentait tout un défi. Mais durant le tournage, je voulais pouvoir capter ce qu’elle a de libre, et donc on a trouvé une façon de travailler qui ne l’enferme pas dans un carcan.

Durant ma recherche, j’avais regardé un documentaire où le réalisateur de Ponette, Jacques Doillon, disait quelque chose qui m’avait frappée à propos de sa jeune actrice : « Moi, je l’avais choisie, mais il fallait aussi qu’elle me choisisse. » C’est exactement ça! Mariloup Wolfe

Je dois dire qu’avoir des enfants du même âge a aidé, même s’il fallait trouver une ligne entre être amies, avoir du plaisir, être complice et travailler et se concentrer sans avoir recours à un coach.





Jouliks, de Mariloup Wolfe Photo : FilmVision 4



Jouliks aborde de front la question de la liberté. Vous, en tant que femme et réalisatrice, vous sentez-vous libre?

M. W. : Je trouve qu’on a de plus en plus de liberté! Les quotas et les réflexions sur la place des femmes contribuent à ça; les offres de projets se multiplient. On ne veut pas être choisies pour remplir un quota, mais pour notre talent, bien sûr. Mais il faut passer par là pour équilibrer le bassin de créateurs! Ça oblige à faire un effort. Mais je peux constater que plus les années avancent, plus on m’approche pour des projets intéressants; plus je sens cette ouverture, cette confiance, ces moyens. Je me sens privilégiée de faire des films. Et, oui, je me sens libre dans ma création. On a une belle place.









