Le roman graphique au cinéma? Cinq fois oui!

Bien sûr, les adaptations cinématographiques des bandes dessinées de Marvel et de DC Comics ont tout envahi, mais, derrière ces baobabs, se cache une forêt aussi riche que luxuriante. On la visite en cinq étapes.





Le tendre Paul à Québec, de François Bouvier, d’après l’œuvre de Michel Rabagliati (2015)

Lors du week-end de la Saint-Jean 1999, Paul, sa femme, sa fille et toute la famille se réunissent chez Lisette et Roland. Si comme toujours les rires sont là, les larmes se sont aussi invitées, car le patriarche est malade. Bien sûr, le projet de film Red Ketchup attise l’envie des amateurs de bande dessinée depuis des années, mais c’est la première fois qu’une BD québécoise est transposée à l’écran. Une magnifique entrée en matière d’ailleurs, qui rend le personnel universel, avec une authenticité, une simplicité et une sincérité fidèles au livre. Atmosphère fine et construite, musique mi-tonique, mi-mélancolique de Benoît Charest, ton direct et chaleureux, charisme lunaire de François Létourneau et touchant de Gilbert Sicotte : l’émotion n’est pas en papier glacé. Du dessin à la pellicule, tout le monde y a gagné.





Le drôle Persépolis, de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, d’après le livre de Marjane Satrapi (2007)

À 10 ans, Marjane voulait devenir prophète. Un rêve qu’elle racontait, lors de longues conversations nocturnes, à Dieu et à Karl Marx. Sa vie, qui débutait sous d’insolites auspices, la jeune femme l’a racontée en quatre tomes, qu’elle a elle-même adaptés en film. Sa vie, comme matière première, donc. Mais quelle vie! De 1978 à 1994, la petite fille a grandi en Iran, au rythme de bouleversements géopolitiques inimaginables, avant d’être envoyée en pension à Vienne. Autofiction, lumière de chaque instant, même dans le plus terrible, intime observé pour mieux parler à tous, humour comme arme définitive contre toutes les intolérances : Persépolis, prix du jury à Cannes en 2007, dégage, de ses dessins en noir et blanc expressionnistes et naïfs, une âme. Ce qui n’est pas donné à tous les films.





L’acide Ghost World, de Terry Zwigoff, d’après le roman graphique de Daniel Clowes (2001)

L’émancipation d’une jeune femme, encore une fois? Oui, mais plus globalement aussi un portrait de l’adolescence américaine et de sa culture, à travers le regard de deux jeunes filles solitaires, cyniques et mésadaptées qui rejettent ouvertement toutes les normes et conventions du monde qui les entoure. Si l’adaptation du roman graphique se permet de grandes libertés, on y retrouve l’essentiel : l’humour, plus acide que du jus de citron pur. Puis, s’y confirmait aussi, aux côtés de Thora Birch, le talent d’une toute jeune actrice, qui n’en finira plus par la suite de faire tourner les têtes : Scarlett Johansson, qui a 16 ans au moment du tournage.





Le passionné La vie d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche, d’après le livre de Julie Maroh (2013)

Oui, il y a la Palme d’or, indiscutable. La puissance du film évoquant l’histoire d’amour passionnelle et douloureuse de deux jeunes femmes. Les scènes de sexe, longues, crues, charnelles. La découverte d’Adèle Exarchopoulos, face à Léa Seydoux. Il y a ce film qui a marqué tant les cinéphiles que l’imaginaire culturel collectif des dernières années, mais à la base, il y avait aussi Le bleu est une couleur chaude, un roman graphique d’une grande beauté, simple et bouleversant. Le genre de matière première que l’on n’imagine pas pouvoir être transformée en autre chose qu’un chef-d’œuvre.





Le délirant Quai d’Orsay, de Bertrand Tavernier, d’après la bande dessinée de Christophe Blain et Antonin Baudry (2013)

Première incursion dans la comédie franche et la satire du grand réalisateur français, Quai d’Orsay fait découvrir le monde aussi brillant que tordu de la haute diplomatie internationale française, par le regard d’un jeune homme frais et naïf qui y débute. Montés avec frénésie, les dialogues cinglants, pétris de méchanceté satirique mais aussi de tendresse pas si bien cachée, s’enchaînent et, comme le roman graphique en son temps, tout y est porté par une énergie de Diable de Tasmanie irrésistible.







