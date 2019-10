Le trésor d’ICI Tou.tv : Lady Macbeth, de William Oldroyd

Nous sommes en 1865, dans l’Angleterre des champs de bruyère et des vallons brumeux. Katherine y vit une existence sinistre, entre une femme de chambre qui la crant, son beau-père et son mari, un Lord deux fois plus âgé qu’elle et tyrannique. Jusqu’au jour où arrive un nouveau palefrenier qui la poussera dans ses derniers retranchements.

L’histoire vous semble vaguement familière? Oui, bien sûr. Elle est tirée d’une variation autour du Macbeth de Shakespeare, celle qu’en fit le russe Nikolaï Leskov dans son roman Lady Macbeth du district de Mtensk (1865). Et dans cette variation qui nous fait renouer avec cette grande figure de femme meurtrière menacée par la folie, finie la royauté, et bonjour la vie en province, la place des femmes dans la société du 19e siècle, la lutte des classes et les relations adultères. Lady Macbeth, oui, mais avec une touche de Madame Bovary ou de Lady Chatterley, donc.

Lady Macbeth, de William Oldroyd Photo : Sixty Six Pictures

Palpitant, ce Lady Macbeth l’est. D’autant que le réalisateur a eu la bonne idée de troquer tout lyrisme ou désespoir existentiel pour une brutalité et une violence assez saisissantes, tant physiques que mentales, et qui touchent bien sûr ces femmes parce que leur simple genre semble les avoir prédestinées à l’humiliation et à la domination. Et c’est par une austérité tout aussi captivante que le film l’exprime. Mise en scène rigoureuse, tout en plans fixes géométriques, plan récurrent de Lady Macbeth, assise sur un canapé, venant signifier sa progression mentale par un éclat de plus en plus habité dans le regard, tons bruns et vieux rose soignés : la forme ne prend pas de détours.

Et tant mieux, car elle met superbement en valeur les véritables atouts de ce Lady Macbeth à découvrir : les interprètes d'exception que sont Cosmo Jarvis, Naomi Ackie mais surtout Florence Pugh, jeune révélation britannique qui en un simple froncement de sourcils exprime plus que les moues exagérées de la plupart des starlettes et qui charge l’évolution de cette femme de la soumission à la manipulation d’une puissance épatante. Une réussite.





Découvrez Lady MacBeth sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).