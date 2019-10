Les Doors, ou l’art des films biographiques sur des groupes musicaux

Si les films sur les artistes solos abondent, les biofilms de groupes, eux, sont rares au cinéma. En voici tout de même 5 exemples qui rappellent que la force n’est pas toujours dans le nombre!





Les Doors, d'Oliver Stone Photo : Bill Graham Films

Les Doors, d’Oliver Stone (1991)

En 1991, Oliver Stone n’est pas un débutant. Platoon, Wall Street, Né un 4 juillet… il connaît la musique. Mais il s’y plonge encore plus en s’attaquant à un gros morceau de la légende du rock : les Doors. Des souvenirs de la vision d’un accident de la route qui l’avait traumatisé à tous ses excès ayant mené à sa mort à 27 ans, Jim Morrison (joué par un Val Kilmer inspiré) est bien sûr la figure de proue de ce film qui plonge en apnée dans le sexe, la drogue et le rock and roll. Mais c’est justement aussi les tensions avec les autres membres du groupe provoquées par cette vedettisation destructrice du chanteur que le réalisateur explore pour mieux allumer notre feu.





Walk the Line, de James Mangold Photo : Fox 2000 Pictures

Walk the Line, de James Mangold (2005)

Peut-on réussir à deux? Ou faut-il accepter que les lumières sur scène ne se partagent pas? En détaillant la relation musicale, passionnelle et complexe de Johnny Cash et de sa femme June Carter, James Mangold offre aussi deux rôles en or sur mesure à un acteur et une actrice qui poussent la chansonnette : Joaquin Phoenix et Reese Whiterspoon (lauréate d’un Oscar pour cette interprétation), choisis par Cash et Carter personnellement!





Love and Mercy, de Bill Pohlad Photo : Battle Mountain Films

Love and Mercy, de Bill Pohlad (2015)

Comme dans Les Doors, le film aborde la quasi-impossibilité de la coexistence d’un génie – Brian Wilson – et d’un groupe – les Beach Boys. Mais cette fois, le génie ne plonge pas dans les drogues (quoique), mais dans l’obsession. Celle de créer, d’abord le mythique album Pet Sounds, qu’il remplace ensuite par celle de suivre un gourou. Se partageant le rôle, Paul Dano et John Cusack (Wilson en 1966-67 et dans les années 1990) donnent à Wilson des dimensions aussi candides qu’attachantes et pathétiques.





Control, d'Anton Corbijn Photo : Becker Films

Control, d’Anton Corbijn (2007)

Ancien réalisateur de clips pour U2 ou Depeche Mode, Corbjin adapte le roman de la femme d’Ian Curtis en s’immergeant dans l’univers nihiliste et suicidaire du groupe punk Joy Division et de son chanteur épileptique. Performance remarquable de Sam Riley, noir et blanc aux contrastes tranchants, désespoir glacé suintant de chaque image : le film est à l’image du destin du chanteur-comète.





NWA: Straight Outta Compton, de F. Gary Gray Photo : Legendary Pictures

NWA: Straight Outta Compton, de F. Gary Gray (2015)

Dans le Los Angeles de 1986, être jeune et noir équivaut presque à une condamnation. Pour Eazy-E, MC Ren, DJ Yella, Dr Dre ou Ice Cube, la soumission est impensable, et la révolte passera par la création de N.W.A, un groupe de rap contestataire et grande gueule. Épique, romanesque, le film choisit la voie de la fresque irrésistible pleine de fureur et de rythme pour raconter la violence de l’Amérique de ces années, mais aussi les inévitables pressions de la popularité sur les idéaux des rappeurs.





