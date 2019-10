Parasite : la géniale boîte à surprises

L’histoire retiendra bien sûr de ce long métrage palmé d’or qu’il est le premier à venir de Corée. Mais au-delà de ce fait, le prestigieux prix a également été remis à l’unanimité par un jury entièrement séduit par ce diable de film qui refuse de se laisser classer autant qu’il avance sur des chemins connus.

Mais pourquoi le film de Bong Joon-ho plaît-il autant partout où il passe? Parce qu’il refuse de choisir et nous convie à un buffet cinéphile irrésistible. Visitons-le avant sa sortie en salle ce vendredi 25 octobre.





Parasite, de Bong Joon-ho Photo : MK2 Mile-End

Une comédie constamment en mouvement

C’est le propre des films de Bong Joon-ho (Memories of Murder, The Host, Okja…) : toujours se tenir sur une patte et oser les bifurcations les plus folles, sans jamais perdre le fil. Cette fois, ce mouvement dans la trame narrative, tout comme dans l’esthétique, prend comme point de départ un ton de comédie, en débutant au sein d’une famille pauvre dont le père en particulier est un puissant ressort comique. Mais la famille riche, en contrepoint de celle-ci et dans laquelle le fils pauvre parviendra à se faire engager, n’est pas vue avec moins d’humour, voire de caricature.





Parasite, de Bong Joon-ho Photo : MK2 Mile-End

Une chronique sociale un rien mélancolique et tendre

Oui, on rit devant Parasite, mais jaune, ou même noir. Car le film lorgne aussi du côté des films de Ken Loach en dépeignant une situation sociale coréenne où règnent les injustices et inégalités, tout autant que du côté d’Une affaire de famille, de Hirokazu Kore-eda, où la débrouillardise et les entourloupes au système deviennent autant de façons de survivre, observées avec chaleur.





Parasite, de Bong Joon-ho Photo : MK2 Mile-End

Un polar chabrolesque

Une famille pauvre, une famille riche, de la jalousie et des arnaques : bien sûr, le polar ne tarde pas à montrer le bout de son nez. Mais Bong Joon-ho montre aussi son amour pour le cinéma de Claude Chabrol en jouissant visiblement à dépeindre les coulisses viciées et étouffantes de la vie bourgeoise, beaucoup moins lisse que le luxueux décor le laisse imaginer.





Parasite, de Bong Joon-ho Photo : MK2 Mile-End

Un suspense hitchcockien

Dès les premières minutes, on le devine. Les membres de la première famille se frotteront forcément aux membres de la seconde. Mais si le chemin est balisé, Parasite ose toutes les surprises, tous les retournements, tous les rebondissements pour mieux nous prendre dans les filets d’un suspense imprévisible, tonique et palpitant.





Parasite dépeint la violence des inégalités sociales dans la société sud-coréenne. Photo : YouTube / MadMan Films

Un film d’horreur sanglant

Là encore, difficile de le prévoir. Même lorsque l’inimaginable se produit. Mais Parasite ose bel et bien se retourner sur lui-même pour mieux se réinventer et imaginer une nouvelle bifurcation particulièrement brutale et saisissante.

Un paquet surprise unique

S’il tire 1001 ficelles, fait 1001 clins d’œil, s’il mélange les genres avec une maestria époustouflante, Parasite reste surtout parfaitement inclassable. Brillant et tragique, loufoque et social, familial et de classe, il est encore une œuvre géniale sur l’illusion parfaite de la liberté. Celle que tous recherchent, mais que ni la condition de classe ni les fortunes ne peuvent réellement acheter.







Parasite, de Bong Joon-ho, en salle le 25 octobre. La bande-annonce (source : YouTube)