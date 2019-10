Les fleurs oubliées, d'André Forcier : une affaire de famille.

Au départ, il y a un apiculteur producteur d’hydromel (Roy Dupuis). Puis viendront se greffer au récit une avocate (Christine Beaulieu), une jeune journaliste militante (Juliette Gosselin), un punk adepte d’agriculture urbaine (Émile Schneider), des travailleurs mexicains exploités, un patron de multinationale cupide… et surtout le frère Marie-Victorin (Yves Jacques) revenu du ciel pour mieux montrer la voie. Bienvenue dans l’univers engagé et débridé d’André Forcier!

Nous avons rencontré le cinéaste, en compagnie de son fils François Pinet-Forcier, coréalisateur et coscénariste des Fleurs oubliées.

Lors d’une entrevue à La soirée est (encore) jeune, Juliette Gosselin a révélé que le fait d’être devenu grand-père vous avait donné envie de faire ce film. Est-ce exact?

André Forcier : (rires) Quelque part, oui. Je pense que ça peut jouer, dans l’inconscient.

Effectivement, on veut laisser une planète plus propre, et ça fait longtemps que j’ai cette préoccupation, mais ça l’a peut-être rendue plus claire! Mais le personnage d’Albert Payette, lui, est né de Roy Dupuis. J’aime sa puissance d’acteur, son charisme, son talent. André Forcier

Le film a été écrit pour lui, en fonction de lui. Je lui ai donné le nom de Payette parce que dans L’eau chaude, l’eau frette, il y avait un acteur, Albert Payette, qui jouait Amédé Croteau, qui était un ex-agronome qui avait démissionné du gouvernement fédéral [dans le film, le personnage joué par Roy Dupuis est aussi un ex-agronome démissionnaire]. Et c’est en pensant au vrai Albert Payette, qui est malheureusement décédé, que j’ai nommé le personnage de Roy. Mais j’ai voulu lui donner un passé plus trouble parce que les personnages trop parfaits, ça n’existe pas, il faut qu’ils aient autant que possible le bien et le mal en eux. Et puis, on a voulu ressusciter Marie-Victorin, un personnage savoureux, pour qu’Albert poursuive son œuvre.

Justement, qu’est-ce que cela vous permettait, de redonner vie à Marie-Victorin aujourd’hui?

François Pinet-Forcier : Quand on écrivait le scénario, on voulait qu’Albert soit un disciple de Marie-Victorin. Mais rapidement, on s’est dit, tant qu’à ce qu’il soit un disciple, autant ramener le modèle et l’incarner. Ça nous permettait aussi de ramener l’idée de transmission et de partage des connaissances, des savoirs dans le concret. Pas juste par un livre!

Il y a cinq personnes créditées au scénario du film, dont vos deux fils. Comment cela a-t-il nourri votre création?

A. F. : Ça me permettait d’être au neutre, parfois (rires).

F. P.-F. : Ce n’est pas vrai, ça! On s’alimente beaucoup. Si vous veniez voir une séance de scénarisation, vous trouveriez ça très, trop intense! On est tous des personnalités puissantes, et personne ne fait de compromis.

A. F. : On fait des compromis. Mais pas des compromissions. Nuance.

F. P.-F. : Les idées se percutent. C’est un marathon, mais on ne le sent pas, parce qu’on s’alimente continuellement les uns les autres. Mon père, il est habité 24 heures sur 24 par les histoires : on peut faire une séance et à la fin, il aura complètement réinventé le film!

Moi, je ne m’attendais pas à faire des vues avec mon père, mon frère non plus. Être les fils de, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qu’on a vécu, c’est comme un voyage de pêche. Sauf avec des vues! François Pinet-Forcier

On est rentrés dans cet univers et c’était vraiment naturel. Il fait des films depuis qu’on est nés. La chaise était là, fallait juste la prendre et s’asseoir. On a eu ben du fun.

Un des personnages dit, à un moment : « L’autarcie, c’est l’horizon de la modernité. » Est-ce que vous voyez là une des solutions pour le monde de demain?

F. P.-F. : J’y crois dur comme fer. Ce n’est pas vrai que tes bananes qui viennent d’Afrique ou ton chandail qui vient de Chine, c’est quelque chose qui peut fonctionner. À force de dépendre des forces productives des autres personnes, on devient complètement déconnecté de nos bases. Aujourd’hui, quand on mange un poulet, on ne sait même plus que c’est un animal qui est mort. Il faut reconnecter avec ce qui est proche de nous, c’est sûr.

Il y a une autre phrase dite dans le film : « Les Québécois aiment ça quand c’est toujours pareil. »

A. F. : Ça, c’est moi qui pense ça (rires). C’est une allusion à notre situation. Je pense que le Québec est étouffé dans la structure canadienne et on a vu clairement, au débat l’autre fois, qu’il y avait deux nations et qu’il fallait changer quelque chose. Mais c’est un fait qu’on aime ça quand c’est toujours pareil… c’est plate.

Vous qui avez toujours fait du cinéma engagé, avez-vous le sentiment qu’un film peut aider à changer les mentalités?

A. F. : Oui. La littérature aussi, ou même la peinture.

Être artiste, c’est faire sentir les choses : les problèmes, les urgences… Ce film est fait sciemment pour conscientiser les gens. André Forcier

Je pense que tous les gestes posés dans le film, tous les coups de poignard donnés aux pollueurs, sont positifs. Même si j’espère qu’on n’a pas été trop didactique, et que le film reste comme la vie, imprévisible.









