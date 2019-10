Les Muppets, ou l’art (un peu) perdu des marionnettes au cinéma

Évidemment, avec les années, les progrès techniques ont un peu – malheureusement – relégué les marionnettes au rang de joli souvenir rétro. Mais lorsqu’elles apparaissent dans des films, elles laissent rarement indifférent. La preuve par cinq.





Opération Muppets, de James Bobin Photo : Disney

La victoire de la gentillesse et de la bonne humeur : Opération Muppets (James Bobin, 2014)

Après le joli succès des Muppets en 2011, les si sympathiques Kermit, Animal, Fozzie et les autres partent en tournée à travers toute l’Europe. Mais des criminels, menés par un sosie presque parfait de la grenouille, les entraînent malgré eux dans leurs plans diaboliques et nos pauvres marionnettes doivent déployer des trésors d’imagination et de candeur pour sauver leur peau… et le monde! Entre nombreux caméos amusants (dont ceux de Céline Dion et de Ray Liotta), présence toujours irrésistible de Ricky Gervais et de Tina Fey, références et chansons clins d’œil et humour mi-ironique mi-bon enfant, les marionnettes retrouvent les ingrédients qui nous rappellent pourquoi, parfois, l’artisanat a tant de charme.





Les Gremlins, de Joe Dante Photo : Warner Bros. Canada

Affreux, sales et méchants : Les gremlins (Joe Dante, 1984)

Classique insolent du cinéma des années 80, réinventant le concept de la marionnette grâce à l’animatronique (une forme d’animation électronique), Les gremlins a imposé dans l’imaginaire populaire l’image du mogwai, cette adorable petite boule de poils capable de se transformer en horrible chose verte et gluante, dotée des pires intentions du monde si on la mouille ou la nourrit après minuit. Mais au-delà de la vraie rigolade, on se souvient aussi de deux films (la suite, du même réalisateur, est sortie en 1990) qui mélangeaient horreur et comédie et multipliaient les clins d’œil à la culture pop pour mieux passer au tordeur le capitalisme galopant, les ravages de l’industrialisation sur l’environnement et l’individualisme triomphant de l’Amérique reaganienne. Les amateurs de détails peuvent aussi s’amuser à repérer dans le film l’apparition minute de Steven Spielberg, qui en est le producteur.





Escouade américaine, police du monde, de Trey Parker Photo : Paramount

Les plus forts : Escouade américaine : police du monde (Trey Parker et Matt Stone, 2004)

Lorsque les créateurs de la géniale série South Park débarquent au cinéma pour présenter un long métrage original, les fans sont inquiets. Le passage de la télévision au cinéma comporte bien des défis – l’adaptation de South Park en film l’avait déjà prouvé… Mais dès qu’Escouade américaine (Team America, en version originale) pointe le bout de son nez sur les écrans, le verdict est rapide et unanime. Parker et Stone (qui prêtent aussi leurs voix à la plupart des personnages, dont ceux de Matt Damon, de Sean Penn, d’Alec Baldwin et de Kim Jong II qui ont chacun leur marionnette) n’ont pas perdu une miette de leur humour corrosif. Leur parodie des Sentinelles de l’air, qu’ils ont revu et corrigé façon humour scato-politico-niaiseux, est incomparable. Rien ni personne ne sort indemne du récit des aventures de cette unité d’élite antiterroriste qui se bat contre un dictateur fou prêt à livrer des armes de destruction massive à des terroristes. La preuve? La Maison-Blanche elle-même, période Bush, a déploré le ton trop incisif de ce film.





Max et les maximonstres, de Spike Jonze Photo : Warner Bros.

La poésie faite poil : Max et les Maximonstres (Spike Jonze, 2009)

Max ne se sent pas tout à fait à sa place chez lui. Alors il s’enfuit, jusqu’à une île où vivent d’étranges monstres, mélancoliques et sauvages, que le cinéaste Spike Jonze a rendus « vivants » en mélangeant marionnettes et animation numérique. Sur cette trame imaginée par le romancier Maurice Sendak en 1964, Jonze construit également un univers poétique et noir, qui explore avec une grande finesse et une grande profondeur les émotions complexes, et parfois sombres, de nos chères têtes blondes, en se tenant constamment à hauteur d’enfant et en profitant des mélodies entêtantes et hypnotiques composées par Karen O pour le film.





Dark Crystal, de Jim Henson et Frank Oz Photo : Universal

Fantastiquement vôtre : Dark Crystal (Jim Henson et Frank Oz, 1982)

Une prophétie, un cristal millénaire dont l’éclat a pâli, une guerre opposant deux peuples anciennement unis, des soleils s’alignant ou non, des marionnettes pour chaque personnage, le bien et le mal s’opposant dans un univers créé de toutes pièces, mais générateur de vraies émotions : aussi bon que fantastique, aussi détaillé que stimulant, ce film d’aventures rare et singulier est aussi le fruit d’une collaboration entre deux créateurs de génie, Jim Henson et Frank Oz (animateurs du Muppet Show notamment, qui signaient ici leur seule collaboration à titre de réalisateurs).





Opération Muppets, le dimanche 20 octobre, à 15 h, sur ICI Télé.