Mais d’où vient Ennemi?

Après sa première incursion en terre américaine avec Prisoners (en réalité, les deux films ont été tournés en même temps, mais le hasard du calendrier a choisi pour le cinéaste), Denis Villeneuve ramenait l’acteur Jake Gyllenhaal à Toronto pour signer un film aussi audacieux qu’entêtant : Ennemi, ou l’histoire d’Adam, un professeur d’histoire en apparence tranquille, qui découvre du jour au lendemain en regardant un film qu’il a un sosie, un figurant, qu’Adam voudra à tout prix rencontrer.

Toutefois, et au-delà du clin d’œil ouvert à Eyes Wide Shut, de Kubrick, dès les premières minutes du film, d’où vient cet objet inclassable qu’est Ennemi?





Ennemi, de Denis Villeneuve Photo : Les films Séville

De José Saramago

C’est le producteur canadien Niv Fichman, détenteur des droits d’O Homem Duplicado (Le double), le roman du Portugais José Saramago, qui a contacté Denis Villeneuve afin d’adapter cette œuvre. Si le réalisateur avait déjà touché à l’adaptation (Incendies, adapté de la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad), c’était la première fois qu’il s’attaquait à un récit d’un Prix Nobel de littérature!





Sueurs froides d'Alfred Hitchcock Photo : Paramount Pictures

D’Alfred Hitchcock

Jake Gyllenhaal jouant lui-même les deux rôles d’hommes sosies, Denis Villeneuve avouant souvent en entrevue être fasciné par l’idée de vertige, une direction photo texturée, chaude et superbe signée Nicolas Bolduc, et pour couronner le tout, une affiche de Vertigo que l’on peut apercevoir accrochée dans l’appartement d’Adam : aucun doute n’est permis. L’ombre de tonton Alfred plane bel et bien sur Ennemi.





Alter ego, de David Cronenberg Photo : Mantle Clinic II

De David Cronenberg

Évidemment, comme plusieurs films de Cronenberg, l’action d’Ennemi se situe à Toronto, mais les liens ne s’arrêtent pas là. Dans ce récit, variation aussi troublante que métaphorique sur le mythe du Dr Jekyll et Mr Hyde, Villeneuve compose une atmosphère troublante qui met en valeur toute l’inquiétante étrangeté de son acteur. Plus encore, la musique subtile et puissante n’est pas sans rappeler celle d’Howard Shore pour les premiers films de Cronenberg, et les thèmes et symboles évoqués par Ennemi, qui n’hésite pas à brouiller les pistes, à jouer avec nos capacités de compréhension, évoquent assez rapidement ceux de Spider, de Cronenberg.





Blue Velvet, de David Lynch Photo : Paramount

De David Lynch

Si David Lynch s’est fait créateur de films atmosphériques, intrigants, qui ne se révèlent pas en entier après un premier visionnement et qui hantent, Ennemi n’hésite pas à convoquer son esprit par une mise en scène d’une élégance rare, floutant les frontières du réel et du fantastique, du banal et de la folie, mais aussi par l’apparition, précieuse, d’une des muses de Lynch : Isabella Rossellini.





La sculpture de Louise Bourgeois « Maman » devant le Musée des Beaux-Arts du Canada, à Ottawa. Photo : Radio-Canada/Michel Aspirot

De Louise Bourgeois

Créée en 1999 et d’environ 10 mètres de hauteur pour autant de large, la sculpture Maman, de Louise Bourgeois, peut-être sa plus célèbre, est une gigantesque araignée en métal, aussi impressionnante qu’elle peut être inspirante et effrayante. Cette présence étrange, Ennemi l’évoque lui aussi, faisant du motif de l’araignée mi-monstrueuse, mi-protectrice un élément phare de son récit. Quant à sa signification (phobie, fantasme, projection ou symbole de l’inconscient ou de la sexualité?), toutes les options restent ouvertes…





