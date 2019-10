Apapacho : une caresse pour l’âme : Marquise Lepage répare les vivants

En espagnol, « apapacho » veut dire « câlin ». Et c’est bien ce que vont réapprendre à donner, et à se donner, deux sœurs débarquées au Mexique, juste après le décès de leur autre sœur, en pleine fête des Morts.

Nous avons rencontré Marquise Lepage, réalisatrice de cette fiction aux forts accents documentaires.

Vous avez autant fait du documentaire (Martha qui vient du froid) que de la fiction (Ce qu’il ne faut pas dire). Pourquoi avoir choisi la fiction pour Apapacho, que vous permettait-elle?

Marquise Lepage : J’avais le goût que ce soit une fiction, mais tout en gardant aussi une approche documentaire, avec les vraies maisons, les vraies personnes que j’ai pu rencontrer quand j’ai découvert le rituel de la fête des Morts, et à qui j’ai voulu rendre hommage. J’avais été invitée à un festival de cinéma à Mexico. J’étais en deuil et j’avais gardé un peu de temps après le festival. Deux productrices m’ont invitée à fêter les morts, chez elles, dans leur village de la vallée de Tehuacan-Cuicatlàn. J’avais peur, au début, de ne pas être de bonne compagnie, mais j’ai été éblouie par toute la poésie et la lumière qu’ils y mettent, l’amour qu’ils gardent pour leurs proches. Je l’ai reçu comme un cadeau que j’ai voulu à mon tour transmettre dans un film. La fiction s’y prêtait mieux, parce que d’une certaine façon je me suis identifiée à une des sœurs qui perd sa sœur, et inventer une histoire, ça permettait de prendre un peu de recul.

Je n’ai pas voulu me raconter, mais y puiser une histoire qui serait universelle. Tout le monde a été ou sera confronté à la mort, et je voulais montrer par un film qu’il y a peut-être d’autres façons de l’aborder que la nôtre, plus traditionnelle, qui souvent fait qu’on enterre l’amour avec le mort Marquise Lepage

Souvent ici, on n’ose pas parler des morts, parce qu’on ne veut pas rouvrir la plaie, et on ne veut pas penser à notre propre mortalité. C’est un tabou, encore plus quand c’est un suicide. Mais au Mexique, ce que ça leur fait de raconter les histoires des morts, de montrer des photos, de célébrer avec fantaisie et humour, c’est magnifique.





Apapacho, une caresse pour l'âme, de Marquise Lepage Photo : Axia Films



Laurence Leboeuf et Fanny Mallette interprètent ces deux sœurs. Qu’est-ce qui vous a donné envie de les réunir?

M. L. : C’est une proposition de la merveilleuse directrice de casting, et dès qu’elle l’a dit, ça a tilté pour moi. Je me suis dit : « Quel bon match! » On a eu la chance qu’elles soient disponibles en même temps et j’étais ravie parce que ce sont deux grandes comédiennes, capables de tout jouer! Il y a du drame et de l’humour dans ce film, et je savais qu’elles en étaient capables. Avant qu’on commence, comme elles n’avaient jamais joué ensemble, je les ai invitées et il s’est passé quelque chose entre elles, tout de suite. Ça a cliqué, et la complicité a duré pendant tout le tournage! Et avec Eugénie [Beaudry, qui interprète la troisième sœur] aussi!

Vous avez tourné au Mexique, durant ce moment particulier pour vous qu’est la fête des Morts. Que rapportez-vous de ce tournage?

M. L. : J’ai tourné dans beaucoup de pays, une quinzaine, je pense. Mais ça ne s’était jamais passé sur une si longue période. Tourner un mois loin de chez soi, dans une autre langue, hors de sa zone de confort, ça m’a en fait fait réaliser qu’on est vraiment citoyens du monde. On craint, avant que ça se passe, d’être déstabilisés et finalement, tout s’est passé de façon super harmonieuse, dans la bonne humeur, la générosité. Pour peu qu’on fasse l’effort, c’est très facile de voir qu’on est bel et bien dans un village global. À part la langue, on est tous pareils. L’équipe québécoise et l’équipe mexicaine ont mis leur cœur de la même façon dans le film. Ça m’a énormément touchée.





Apapacho, une caresse pour l'âme, de Marquise Lepage Photo : Axia Films



Vous faites partie des fondatrices du mouvement Réalisatrices Équitables, lancé en 2007. Comment trouvez-vous que la situation des femmes dans le cinéma québécois a évolué?

M. L. : On est dans la très bonne voie! En ce moment, plein de films de femmes sortent.

Je me souviens, en 2007, on nous disait : « Les femmes ne veulent pas réaliser de longs métrages, leurs films sont moins intéressants, ils ne récoltent pas de box-office. » Aujourd’hui, tout prouve le contraire! Marquise Lepage

Il pleuvait des oiseaux [de Louise Archambault] attire les foules, Kuessipan [de Myriam Verreault] gagne plein de prix... On a eu raison de rappeler que les femmes aussi avaient quelque chose à dire et qu’il fallait leur ouvrir la porte! Bien sûr, ce qui est différent peut faire peur au départ, aux producteurs, aux institutions, mais on se rend bien compte aujourd’hui que les filles font vraiment des belles affaires! Je sens aussi que c’est plus facile pour les plus jeunes, et ça me réjouit. Il y a eu des gestes concrets pour atteindre l’équité, et c’est bon pour tout le monde. Pour les enfants, notamment, qui vont avoir des modèles de personnages féminins intéressants à l’écran. Je suis très contente que ça évolue dans ce sens.





Apapacho, en salle, le 18 octobre. La bande-annonce (source : YouTube)