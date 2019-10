Le trésor d’ICI Tou.tv : Premières armes, de Jean-François Caissy

On le dit souvent : le documentaire, et plus particulièrement le cinéma direct, est aux sources mêmes de l’existence du cinéma québécois. Mais les choses étant ce qu’elles sont, ce type de cinéma, dont l’ONF avait fait les grandes heures, a eu tendance à passer au second plan d’une industrie ayant nécessairement évolué.

Heureusement, certaines personnes brandissent encore bien haut le flambeau de ce cinéma si droit, si honnête, si éloquent. Comme le fait par exemple Jean-François Caissy, dont Premières armes vient compléter une œuvre déterminée à laisser le réel parler, avec toutes ses nuances et ses complexités.

Après une résidence pour personnes âgées (La belle visite) et une école secondaire en région rurale (La marche à suivre), c’est donc dans un centre de formation des Forces armées canadiennes que le cinéaste s’est installé durant 12 semaines (en ayant, il faut le souligner, carte blanche) pour mieux capter l’essence de cet étrange moment où de jeunes gens transitent plus ou moins tranquillement vers l’âge adulte.





Premières armes, de Jean-François Caissy Photo : ONF



Sans narration, sans explication ajoutée, sans effet, Premières armes rappelle alors l’ADN même du cinéma direct : pour mieux comprendre, rien de tel que l’immersion. Et aux côtés de ces jeunes gens sans autre point commun que celui d’apprendre, à ce moment précis de leur vie, un métier relevant de l’armée, ce que l’on voit déborde bien vite la pure illustration factuelle ou les clichés que le cinéma de fiction a pu nous vriller dans la tête quant à l’armée. Apprentissage de la vie en société, conquête d’indépendance, pression du collectif sur l’individu ou, bien sûr, réévaluation de préjugés divers et variés, c’est tout cela qui se joue aussi dans les plans révélateurs, mais jamais intrusifs, de Premières armes.

C’est aussi ce qui touche dans ce documentaire aussi simple que maîtrisé : ce sentiment que pas une image n’est de trop, que rien n’a été volé pour servir un spectacle, que tout ce qui se joue sous nos yeux est empreint d’une vérité universelle. Oui, ces jeunes se forment peut-être à devenir militaires, mais leurs interactions, les enjeux soulevés par leur cohabitation forcée, le carcan un rien rigide d’un enseignement essentiel sont surtout profondément humains. Sous une forme ou une autre, nous l’avons tous et toutes expérimenté. Et c’est bien ce qui rend le cinéma direct si profond et si touchant : sa capacité, lorsqu’il est réussi comme dans Premières armes, à partir du plus petit pour mieux montrer ce qui nous rassemble. En grand.







Découvrez Premières armes sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).