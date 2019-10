La merveilleuse surprise des Combattants

Il n’est rien de plus agréable pour un amateur de cinéma que de dénicher une pépite. Un secret extraordinaire qu’on brûle de vite partager, à peine découvert. Chaque année en apporte son lot, et l’année 2014 a assurément été celle où ce trésor aura pris la forme d’un premier film français : Les combattants. Il y en a d’autres, mais voici au moins trois bonnes raisons de se laisser tenter par ce film qui se balade hors des sentiers battus, inclassable et généreux, pour notre plus grand plaisir.





Les combattants, de Thomas Cailley Photo : K-Films Amérique

L’apocalypse à hauteur d’homme… et de femme

Nous sommes quelque part dans les Landes, près de la mer, l’été. Arnaud, qui travaille avec son frère dans une petite entreprise de charpenterie, rencontre Madeleine, une jeune femme toute en muscles, en grande gueule et en prophétie de fin du monde. Pour lui plaire, il accepte de rejoindre un stage organisé par l’Armée de terre où la jeune fille veut parfaire ses techniques de survie. Film d’amour, quête initiatique, Les combattants ose aussi le récit de survie et le film d’apocalypse, mais sans que jamais effets spéciaux ou cascades spectaculaires ne prennent le pas sur quoi que ce soit. Car tout survivalistes qu’ils sont, ces personnages sont d’abord humains, ce que le film rend à merveille.





Les combattants, de Thomas Cailley Photo : K-Films Amérique

La découverte d’un nouvel auteur

Découvert à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, primé dans la plupart des festivals où il s’est arrêté, César du meilleur premier film, de la meilleure actrice et du meilleur jeune espoir masculin, Les combattants épate par sa mise en scène sûre d’elle, faite de naturalisme sublimé et d’une photographie aussi chaude que soignée. Mais mieux encore, son réalisateur, Thomas Cailley, se démarque non pas en s’affranchissant bruyamment ou en imitant les traditions de cinéma français, mais plutôt en inventant son propre ton, son style, son univers. Une singularité qui n’a rien de forcé, et qui tire sa force du mélange des genres ultra-naturel que le film opère, de la construction ultra-dynamique et des dialogues aussi spontanés que drôles.





Les combattants, de Thomas Cailley Photo : K-Films Amérique

Une inversion maligne des archétypes masculin et féminin

Madeleine est aussi terrienne qu’Arnaud est lunaire. Elle incarne la force, l’action, la tête brûlée; lui, l’empathie, le calme, l’insouciance. Bien sûr, les clichés sont inversés. Mais ce diable de petit film ne s’arrête pas là. Car en allant plus loin, il va jusqu’à réinventer ses deux personnages en Adam et Ève modernes, sans péchés ni culpabilité, tout en érotisant avec intelligence leurs corps et leurs visages, sans que jamais rien n’ait l’air souligné ou fabriqué. Un peu comme si tout arrivait par combustion spontanée. Le fait que les rôles aient été confiés à Adèle Haenel, sauvage, brutale, et à Kevin Azaïs, explosif à sa façon, n’y est évidemment pas pour rien. Et grâce à eux, on peut alors faire le plus beau compliment que l’on puisse faire à un film : Les combattants nous donne simplement envie d’être libres.







Les combattants, sur ICI Télé, vendredi 11 octobre, à 1 h 20. La bande-annonce (source : YouTube)