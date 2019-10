Le Festival du nouveau cinéma en trois films tout féminins

Le Festival du nouveau cinéma présente à compter du 9 octobre son imposante programmation, placée cette année sous le signe de l’environnement et du féminisme. Puisque ce dernier thème résonne particulièrement, nous y avons choisi trois films qui l’incarnent, à découvrir.





Varda par Agnès, d'Agnès Varda Photo : MK2 Films

Varda par Agnès, d’Agnès Varda

L’émotion a été vive lorsque l’on a appris le décès de l’artiste en mars dernier. Toutefois, pouvoir voir ce film aujourd’hui, son dernier documentaire, l’adoucit autant qu’elle la décuple, car Varda par Agnès n’est rien d’autre qu’une fenêtre entièrement ouverte sur le monde de cette créatrice sans égale. C’est une classe de maître, si l’on veut, où, assise sur une scène, encore plus minuscule peut-être que debout, elle raconte sa vie, son parcours, ses films, ainsi que son amour des plages et des gens. Toutefois, l’inventivité, comme toujours chez elle, s’en mêle vite. La parole se fond dans les extraits, les lieux varient, les interventions aussi, avec pour seul et magnifique fil rouge la pensée de cette femme ouverte et généreuse, qui a fait du cinéma non un art par lequel briller, mais une main tendue vers l’autre. À nous de l’attraper.





Haut les filles, de François Armanet Photo : Incognita Films

Haut les filles, de François Armanet

La forme est peut-être un rien télévisuelle. Les têtes parlantes et les extraits de concerts se succèdent, et malgré quelques extraits narrés d’une voix profonde et sensuelle, le tout peut endormir. Ce serait toutefois se priver que de s’en tenir à cela, car ce documentaire pose des questions rares et obtient des réponses tout aussi précieuses en se donnant pour double mission de raconter l’histoire du rock français au féminin (d’Édith Piaf, première rockeuse, à Chris) et laisser entrevoir ce qu’est être une femme dans cette industrie. De Vanessa Paradis à Françoise Hardy, de Brigitte Fontaine à Lou Doillon et Charlotte Gainsbourg… Elles racontent sans tabou, sans spectacle, le rapport au corps, à la féminité, à l’amour, à la carrière, aux états d’âme, etc. Et c’est passionnant.





Douleur et gloire, de Pedro Almodovar Photo : El Deseo

Douleur et gloire, de Pedro Almodovar

Un cinéaste âgé, mal en point, se souvient. Évidemment, le 8 1/2 de Fellini n’est pas loin, mais Almodovar s’en inspire autant qu’il s’en éloigne, car comme toujours chez le Madrilène, c’est d’abord la femme qu’il filme, comme accompagnatrice, inspiratrice et sauveuse. Elle a toujours été la figure maîtresse de son cinéma, et dans ce dernier opus, où il se raconte par le biais à peine voilé d’une fiction, elle reste bien évidemment la pierre angulaire de tout. Des inspirations, des souffrances, des rêves, des douleurs et des gloires. Qu’Antonio Banderas y soit le personnage principal (d’une vulnérabilité inédite chez lui et bouleversante), que Douleur et gloire creuse les grands thèmes du cinéaste (l’amour, le désir, le cinéma, la passion, les échappatoires) n’y change rien : à travers cette visite des souvenirs almodovariens, au gré de cette balade d’une mélancolie éclatante, au rythme de cette vie détruite et reconstruite on ne sait combien de fois, c’est bien ce qui fait la sève de cette vie. Y a-t-il plus grand cinéaste féminin qu’Almodovar?





Le Festival du nouveau cinéma a lieu du 9 au 20 octobre, à Montréal. Tous les détails sur leur site web.