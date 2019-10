L’archive du mois : en souvenir de Bette Davis

On a dit d’elle qu’elle était la plus grande. La plus intense. La plus expressive. Et on ne mentait pas.

Véritable star hollywoodienne, Bette Davis a longtemps détenu le record du nombre de nominations à l’Oscar, avant qu’une certaine Meryl Streep ne passe par là.

De ses débuts, à la Warner, à ses rôles inoubliables dans des films de légende comme Jezebel (William Wyler, 1938), Eve (Jospeh L. Mankiewicz, 1950) ou What Ever Happened to Baby Jane? (Robert Aldrich, 1962), elle aura autant marqué l’histoire du cinéma que l’imaginaire collectif.

Lors de sa mort, en 1989, Claude Gervais retraçait les hauts faits de sa brillante carrière au Téléjournal.