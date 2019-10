Le trésor d’ICI Tou.tv : Liaison royale, de Nikolaj Arcel

Un cinéaste peut-il être l’homme d’un seul film? Même si la réponse est triste, oui, peut-être. Du moins, pour Nikolaj Arcel, c’est pour l'instant le cas. Son quatrième film, Liaison royale en 2013 (coproduit par Lars von Trier), épatait. Mais avant et depuis celui-là (le nanar La tour sombre), il ne semble pas avoir réussi à transformer l’essai.

Triste, oui, mais il restera toujours ce magnifique Liaison royale, consolons-nous-en. Car devant ce film aussi sentimental que politique, aussi intime que collectif, difficile de rester de marbre.





Liaison royale Photo : Métropole Films Distribution



Nous ramenant dans le Danemark de 1766, le récit (récompensé d’un Ours d’argent au festival de Berlin) s’y articule avec un sens du romanesque rare autour de la jeune reine Caroline-Mathilde débarquée d’Angleterre, aussi délaissée par son mari Christian VII qu’avide de nouvelles réflexions et d’aventures. C’est là qu’entre en scène Johann Friedrich Struensee, médecin du roi aux idées vitaminées par celles des philosophes des Lumières. Ni une ni deux, la rencontre écrite dans le ciel a lieu, et rapidement, à travers leur union impossible se noue aussi le destin entier d’un pays, hésitant entre les ténèbres d’hier et les lumières de demain.

Pétri d’un sentimentalisme jamais guimauve, jamais gnangnan, Liaison royale défie alors tout cynisme pour faire se conjuguer cœur et politique avec un lyrisme qu’on croyait disparu. À la fougue des amants répond la passion du peuple pour des réformes sociales inimaginables encore quelques années auparavant. En ces temps qui sont les nôtres où la chose politique est plus que souvent abordée par le petit bout de la lorgnette, inutile de préciser que ce film fait un bien fou.

Mais au-delà de sa résonance toujours aussi riche, au-delà de son récit épique où les sentiments et les idées cohabitent avec profondeur et émotion, Liaison royale, c’est aussi un écrin magnifique au talent de deux acteurs qui ne le sont pas moins. Alicia Vikander, que l’on découvrait alors, est superbe de fraîcheur et de détermination, et comme elle, on succombe plus qu’aisément à Mads Mikkelsen, passionnant en médecin brûlant et raisonné, noble et tempétueux.





