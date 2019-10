Joker en cinq questions

Il a gagné le Lion d’or au dernier Festival de Venise, coiffant au poteau quelques grands films. Il a suscité des commentaires dans la presse aussi exaltés qu’angoissés. Il porte en lui l’espoir qu’enfin, un film de superhéros puisse accéder à la course aux Oscar. Mais que vaut réellement Joker? On répond aux cinq questions les plus entendues.

Joaquin Phoenix y est-il exceptionnel?

Assurément. Amaigri, d’une intensité à couper le souffle, le regard allumé d’une lueur de plus en plus vicieuse, il incarne jusqu’au vertige Arthur Fleck, un homme à la dérive qu’une tempête parfaite va peu à peu pousser vers la folie la plus noire. La succession de gros plans sur son visage grimaçant ne fait que rendre sa performance encore plus incontestable.





Joker, de Todd Phillips Photo : Warner Bros.



Todd Philipps, le réalisateur, fait-il mieux que dans The Hangover?

Il s’était rendu célèbre avec sa trilogie de farces grasses sur des nuits d’enterrement de vie de garçons bas de plafond. Mais il s’empare cette fois de l’histoire du Joker avec une ambition formelle qu’on ne lui imaginait pas. Photographie à la fois chaude et sale, dans les vert-de-gris, musique souvent en contrepoint, scènes de violence saisissante : la mise en scène n’a pas peur de ses effets.





Joker, de Todd Phillips Photo : Warner Bros.



Est-ce un film de superhéros?

Oui, absolument. En racontant comment un homme est devenu le Joker, ennemi juré de Batman, il s’inscrit dans la sous-section des « récits des origines » (origin stories), mais en en pervertissant les codes. Assurément réaliste, il s’éloigne de toute tentation de plonger dans la légende, pour plutôt s’approcher d’une lecture sociopolitique du monde et de Gotham City. Mais surtout, il ne cherche pas à montrer les débuts d’une envie de sauver le monde, mais plutôt de celle de le détruire.





Joker, de Todd Phillips Photo : Warner Bros.



Humanise-t-il le Mal?

Comme plusieurs grands films sombres (American Psycho, Taxi Driver, Vol au-dessus d’un nid de coucou, Fight Club), Joker est surtout un portrait d’un homme ravagé par une maladie mentale. Mais contrairement à ces films, il reste intime, intérieur, nous arrimant constamment à ce qui se joue à l’intérieur de cet homme malade. Il n’humanise pas le Mal, mais donne plutôt à voir les dégâts de plus en plus terribles d’une maladie et d’humiliations constantes. Et ce n’est pas la compassion ou l’empathie qui émergent du film, mais bien le malaise et la tristesse.





Joker, de Todd Phillips Photo : Warner Bros.



Faut-il craindre Joker et ses appels à la violence?

Aux États-Unis, le FBI a annoncé vouloir surveiller les projections du film, craignant les débordements de violence qu’il pourrait provoquer. On a aussi dépeint le film comme un hymne détraqué aux incels, ou le miroir de notre société individualiste et violente. Mais à bien le regarder, il est surtout (quelques millions en plus) l’équivalent de ces séries B et Z des années 70-80, où la violence n’était pas subtile, les effets, ceux d’un cinéma d’exploitation, et la métaphore politique, grosse comme le bras. Car à bien y penser, ce que raconte Joker, c’est surtout comment, dans un contexte de tension et d’inégalités sociales, un fou irresponsable se met en position de pouvoir par des crimes qui le font enfin exister aux yeux du monde.





Joker, en salle jeudi 3 octobre. La bande-annonce (source : YouTube)