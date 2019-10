5 bonnes raisons de s’arrêter à Gare du Nord

De Récréations au Concours, en passant par le magnifique Les bureaux de Dieux, la cinéaste française Claire Simon a toujours tracé sa voie, entre le documentaire et la fiction, s’amusant à brouiller les pistes pour mieux inventer les contours d’un cinéma naturaliste et sensible.

En 2013, c’est à la Gare du Nord, à Paris, qu’elle s’arrêtait pour un film éponyme. Voici au moins cinq raisons de s’y arrêter avec elle.





Gare du Nord, de Claire Simon Photo : K-Films Amérique



Parce que Claire Simon a passé elle-même six mois en immersion dans la gare du Nord pour observer et recueillir les histoires parfois cocasses, parfois émouvantes des voyageurs et voyageuses ainsi que des gens qui y tiennent commerce et qu’elle a écrit son scénario en fonction de cette matière réelle.



Parce qu’elle a filmé la gare et ses protagonistes comme dans un documentaire, captant l’atmosphère fébrile et grouillante de vie de cet endroit si particulier en suivant les aventures fictives d’un étudiant en sociologie qui y fait des enquêtes.





Gare du Nord, de Claire Simon Photo : K-Films Amérique



Parce qu’elle a confié les rôles principaux à des acteurs et actrices fantastiques, qui justement se fondent dans le décor avec un naturel fou : Reda Kateb, Nicole Garcia et Monia Chokri.



Parce que même dans une gare, même en injectant du faux dans du vrai, même dans le contexte le plus improbable, la cinéaste croit encore que l’amour est possible, et que ce n’est pas un mince espoir à avoir.





Gare du Nord, de Claire Simon Photo : K-Films Amérique



Parce qu’au fond, si elle mélange documentaire et fiction, elle rappelle surtout qu’un film, ce n’est jamais seulement du cinéma!





Gare du Nord, sur ICI Télé, dimanche 6 octobre à 0 h 25. La bande-annonce (source : YouTube)