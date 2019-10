Kuessipan : le dénominateur commun

En 2011, la jeune écrivaine innue Naomi Fontaine publiait Kuessipan, un récit émouvant et lucide décrivant le quotidien d’une jeune Innue dans une réserve. Dès 2012, la cinéaste Myriam Verreault (À l’ouest de Pluton) se lançait dans l’aventure du film s’inspirant de ce récit. Un processus long qui vient de donner naissance à une œuvre cinématographique à la fois intime et collective, tragique et lumineuse, simple et multidimensionnelle, centrée autour de deux jeunes femmes (admirablement jouées par Sharon Fontaine-Ishpatao et Yamie Grégoire).

Nous avons rencontré la réalisatrice Myriam Verreault.

À la première lecture, qu’est-ce qui vous semblait cinématographique dans Kuessipan?

Myriam Verreault : Tout! Le hors-cadre, la simplicité de la description, les non-dits, les ellipses, la beauté qui en ressortait, les lieux inédits, le regard personnel et intérieur… Oui, c’étaient des défis, mais j’aime les défis (rires). Et malgré les doutes, je m’en sentais capable.

En fait, je crois que j’ai mis plus de temps à convaincre Naomi, que je comprenais, qu’à comprendre vraiment cet univers! Sa méfiance était normale. La question de la légitimité était normale, mais ces personnages, ces gens me touchaient. Myriam Verreault

Je n’ai pas la prétention de dire que je comprends les Innus, mais j’ai la prétention de dire que je comprends les personnages, qu’elles me ressemblent. Et la confiance de Naomi pour cela, que je considère comme un cadeau, a été capitale. Elle a été mon premier public. On a travaillé ensemble sur le texte, mais ensuite, pendant le tournage, elle m’a laissée aller, et je dois dire que ma projection la plus stressante a été celle où on lui a montré le film! Mais elle l’a aimé, et aujourd’hui, elle défend le film; elle l’a adopté; elle comprend pourquoi ce film peut rendre fiers les gens là-bas, ce qui me touche beaucoup.





La question de la légitimité, le défi d’adapter un texte intimiste, le temps passé sur ce projet… Plusieurs auraient pu abandonner. Qu’est-ce qui vous a donné envie de poursuivre coûte que coûte?

M. V. : Je voyais le film! Le résultat, je l’avais dans la tête. Mais même si je suis très fière du résultat, il fallait que le processus soit cohérent avec celui-ci. Si tu réussis un beau film humaniste avec de l’espoir, mais que le processus pour y arriver a été de la merde, ça ne marche pas! Et sincèrement, je suis plus fière du processus que du résultat dans ce cas. Encore aujourd’hui, les Innus qui ont travaillé sur le film en sont fiers; ils ne se sont pas sentis trahis. On a encore un groupe privé sur Facebook d’une centaine de personnes liées au film, [et qui est] super actif. Les gens ont tissé des liens forts. Étienne Galloy est allé passer ses vacances là, depuis!

Le film aborde de front la question des préjugés. En aviez-vous avant de commencer?

M. V. : Sûrement. Même si je prétendais ne pas en avoir… Je pense que les préjugés sont des constructions sociales, médiatiques qui nous rentrent dans la tête, presque malgré nous. Je crois que je suis aussi allée vers ce projet pour les déconstruire.

J’ai aussi constaté – en les rencontrant, en discutant avec eux, en leur demandant s’ils se sentaient québécois – que j’étais un peu fâchée. Je suis une Québécoise, fière de mes racines, de ma langue, de mon histoire, pour l’indépendance, mais c’est comme s’il manquait quelque chose; qu’un tabou avait été institué à leur sujet. C’est gênant. Myriam Verreault

J’en fais partie, de ce système. Comment peut-on faire pour briser ces barrières? Le film est une goutte d’eau dans l’océan, mais je crois vraiment qu’il faut aller vers l’autre. Le débat sur l’appropriation culturelle, par exemple, était sain, nécessaire. J’étais plutôt d’accord avec les militants autochtones, mais il ne va pas falloir que les artistes québécois aient peur de ces sujets. Tout est dans la manière. Si on a peur de ces sujets, c’est peut-être parce qu’on doute de notre façon de faire. Si celle-ci est dans l’égalité, l’inclusion de l’autre, pourquoi pas? C’est comme une relation amoureuse : si tu imposes, c’est une agression; si l’autre est consentant et veut, c’est un échange. C’est un peu pareil... Les Autochtones n’ont jamais dit : « Ne touchez pas à nos histoires », ils ont dit : « On veut être là, on veut en faire partie ».





Vous avez passé deux mois en immersion à Uashat, sur la Côte-Nord. Qu’est-ce qui vous a le plus frappé là-bas?

M. V. : Un des premiers soirs, on a fait un feu sur la plage. Le Walmart n’est pas très loin… La ville est blanche. Et ce soir-là, nous étions une vingtaine, et pas un mot de français n’a été prononcé. Les gens se parlaient et chantaient en innu. Ça m’a fait réaliser qu’on ne sait même pas que cette langue-là est encore vivante. J’étais en présence d’un peuple que je ne connaissais pas et qui habitait pourtant sur le même territoire que moi. Naomi m’a aussi présenté une de ses cousines qui habitait dans une maison modeste, pour dire le moins. Une jeune femme avec trois enfants placés, qui avait des problèmes de consommation, alors que Naomi, elle, revenait d’une tournée pour son livre en Europe. Elle et Naomi se sont mises à se parler et à rire comme des petites filles, comme si elles s’étaient quittées la veille. Elles étaient tellement différentes, et tellement complices. C’est à partir de là que l’idée d’axer le film autour de ces deux filles très différentes, mais avec un lien si fort, est née. Je trouvais ça beau de parler d’amitié. Et puis c’est un thème universel, je crois. J’étais convaincue que l’émotion était là, au-delà de l’identité innue; que ça peut tous nous toucher. Je m’amusais beaucoup à remarquer les différences, oui, mais aussi les ressemblances. Il y a certaines choses qu’on vit tous de la même façon.





Comment avez-vous abordé la mise en scène? Le film est très beau, mais il ne tombe jamais dans l’esthétisation.

M. V. : C’était tough! La pauvreté, on la voit là-bas. Bien sûr, c’est relatif si on compare à d’autres pays, par exemple, mais elle est là. On pouvait faire un film très trash dans un milieu comme ça. Et il en existe. Nous, on a travaillé avec la directrice artistique Joëlle Péloquin, qui est très bonne, vraiment. Je lui disais : « Ne mens pas. Si la fenêtre est cassée, eh bien, elle est cassée ». Mais on n’allait pas non plus faire des gros plans ou des zooms dessus. Parce que je crois que si on filme les visages, tout ça s’en va. C’est là que sont la lumière et la beauté. J’aime tellement les gens que j’ai filmés, aussi. Je me suis vraiment amourachée de mes acteurs! Et mon directeur photo, Nicolas Canniccioni, aussi! L’idée, et c’était très naturel, c’était de magnifier les gens, pas les lieux. Le film est sur des visages et des paysages; pas sur des situations.





