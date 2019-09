Le trésor d’ICI Tou.tv : Ni Hollywood, ni Bollywood : Nothingwood, de Sonia Kronlund

« C’est lui qui nous a poussés à faire des films pour ne plus qu’on pense à la guerre. »

La guerre ici évoquée est celle qui, entre 1992 et 1995, a fait plus de 65 000 victimes à Kaboul. Une guerre qui n’a toujours pas dit son dernier mot, d’ailleurs, qui dure depuis 30 ans maintenant, et qui a transformé en horreur la vie en Afghanistan.

Alors quoi, le cinéma, pour se sauver de la guerre? Cela peut paraître naïf, obscène même. Et pourtant. C’est bien le cinéma qui a sauvé ces hommes (et une femme, la seule qui figurera dans ce film, excepté la réalisatrice), ceux qui ont suivi Salim Shaheen, fan de Bruce Lee et des films chantés et dansés de Bollywood, acteur, réalisateur de près de 110 films, producteur dans un pays où même le strict minimum n’est pas disponible. Imaginez pour tourner des films (d’où le nom que donne Shaheen à son « industrie », Nothingwood)…





L'acteur-réalisateur-producteur afghan Salim Shaheen Photo : Gloria Films



C’est à la rencontre de cet homme qui, s’il ne chantait pas ou s’il n’avait pas toujours ce sourire au fond du regard, se confondrait aisément avec un seigneur de guerre ou un baron du marché noir, qu’est partie la documentariste Sonia Kronlund. Depuis 15 ans, cette cinéaste montre les atrocités quotidiennes subies en Afghanistan; cette fois, elle a orienté sa caméra vers cet homme fort en gueule, inépuisable et d’une débrouillardise à toute épreuve, sans jamais oublier de témoigner du réel, sans jamais non plus poser un regard condescendant ou hautain sur l’espoir que génère ce créateur hors du commun.

Oui, l’espoir. Car c’est exactement ce que vend Shaheen en réalisant et en organisant la diffusion de ses productions à 10 cents, regorgeant de poursuites, d’armes, de ralentis épiques et qui ont fait de lui une véritable vedette en ses terres. L’espoir qui naît dans les yeux rivés à l’écran de gens installés dans des salles de projection de fortune et qui, le temps d’un film, les renvoie à l’état de spectateur. Cet état magique qui permet à toutes les catharsis de se faire… Ce temps suspendu où un peu de la liberté vécue à l’écran se transmet à ceux et celles qui regardent. Car oui, le cinéma, même dans sa version la plus fauchée, la plus série Z, la plus ridicule peut, le temps d’une projection, rendre les gens heureux. Même pendant que les attentats se poursuivent, même pendant que le plus grave a lieu. Le cinéma peut aider à survivre, et c’est probablement la plus belle des leçons que donne Nothingwood.







Découvrez Ni Hollywood, ni Bollywood : Nothingwood sur ICI Tou.tv

Attention, le film, présenté en deux parties, sera disponible jusqu’au 17 et 18 octobre seulement.

La bande-annonce (source : YouTube).