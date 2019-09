Le trésor d’ICI Tou.tv : Kedi, au royaume des chats, de Ceyda Torun

On ne compte plus les études qui démontrent les bienfaits sur la santé d’avoir un chat chez soi. Mais qu’en est-il de l’effet sur des villes entières, comme Istanbul, que les chats considèrent comme leurs chez-eux et où ils sont traités (presque) en rois? Au-delà des potentiels bénéfices des animaux sur les humains, et vice-versa, la cohabitation est-elle même possible? Pouvons-nous nous faire du bien mutuellement? Et surtout, pouvons-nous nouer, entre eux et nous, une relation qui ne soit pas celle d’un maître et son animal?

C’est toutes les questions que pose le documentaire Kedi, premier film réalisé par l’Américano-Turque Ceyda Torun, succès-surprise lors de sa sortie en salle, en 2017. Surprise, car qui aurait pu parier qu’un documentaire, sans narration et récit linéaire, sans « personnages » autres que des chats (sept en particulier) et surtout sans événement spectaculaire ou enquête policière, puisse tant toucher les spectateurs? Tous ceux qui ont pris la peine de le regarder, pourrait-on répondre.





Kedi, au royaume des chats, de Ceyda Torun Photo : Eye Steel Films



Se laisser toucher par ce très joli film, aux plans superbement composés et au charme contagieux, n’a absolument rien de sorcier. C’est à un voyage que convie Kedi, dans les rues mêmes de la métropole cosmopolite, des endroits les plus distingués aux plus populaires, à hauteur… de chat (la caméra était embarquée sur une voiture télécommandée pour suivre leurs pérégrinations). Ces derniers sont des milliers à occuper les rues, régnant autant que profitant, séduisant autant que fuyant, mais ils sont aussi devenus au fil du temps des symboles culturels et des aidants thérapeutiques pour les habitants qui n’hésitent jamais à attribuer aux matous des émotions et des comportements parfaitement humains.

Ce qui touche aussi, c’est qu’à travers cette fascinante et énergique déambulation, c’est la condition humaine, les relations de pouvoir et de tendresse qui se nouent entre tous, la cohabitation avec l’autre, le soin que l’on prend à faire en sorte que plus petit que nous se sente bien, qu’aborde Kedi, sans jamais l’indiquer de facto. Une des forces de ce film est bien de laisser une multitude de réflexions naître spontanément, sans jamais tenter d’exposer ou de démontrer quoi que ce soit. Une autre en est de nous faire comprendre que l’âme d’une ville vit et vibre lorsque l’on s’intéresse véritablement à ceux qui l’habitent, même s’ils échappent aux règles lisses et organisées d’une vie citadine. Un authentique film réconfortant, en somme, que l’on regardera avec d’autant plus de plaisir avec un chat ronronnant sur nos genoux, si disponible.







