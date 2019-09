Ad Astra est-il le meilleur film de l’année?

Après les bas-fonds des quartiers new-yorkais (We Own the Night, Little Odessa) ou l’Amazonie (The Lost City of Z), James Gray nous emmène dans un futur proche aux confins de l’espace, jusqu’à Neptune, où un fils (Brad Pitt) est chargé de retrouver la mission disparue dirigée par son père (Tommy Lee Jones). Un grand film, à n’en pas douter. Mais peut-il prétendre se classer dans les meilleurs de notre année cinéma?

Non, l’année est loin d’être finie

De gros morceaux de cinéma sont encore à découvrir d’ici la fin de l’année. Le Joker, The Lighthouse, The Irishman, Parasite ou Portrait de la jeune fille en feu restent des cadeaux non déballés. Mais James Gray vient néanmoins de se placer dans le peloton de tête, tant son Ad Astra est aussi beau que mélancolique, troublant qu’hypnotisant.





Ad Astra, de James Gray Photo : 20th Century Fox



Peut-être, mais il exige des efforts

Narration veloutée et triste, solitude de l’antihéros possiblement dépressif, espace déjà ruiné par les mêmes erreurs auxquelles les êtres humains essayaient d’échapper, plans superbement composés et d’une texture envoûtante (signés du grand directeur photo Hoyt Van Hoytema) : Ad Astra n’est pas de ces films que l’on consomme sans y réfléchir. Mais il est une grande œuvre de cinéma, parachevant le grand thème de son auteur (la relation au père, encore et toujours) tout en offrant à son patient public une récompense digne de ce nom : celle de le chambouler jusqu’au plus profond de son être, en nourrissant une approche spirituelle et dense sur ce que sont la survie, la solitude, le destin de l’humanité, en plus d’être un film superbe et douloureux sur le deuil.





Brad Pitt dans une scène du film Ad Astra. Photo : YouTube / 20th Century Fox



Oui, Brad Pitt, entre autres, y est exceptionnel

Déjà cet été, en cascadeur nonchalant dans Once Upon a Time in Hollywood, l’acteur nous a rappelé pourquoi il est l’une des dernières stars de cinéma vivantes. Présence, charisme, minimalisme évocateur : Brad Pitt connaît la chanson. Mais dans Ad Astra, c’est encore une autre performance qu’il dessine. Subtil, complexe, laissant son visage refléter en quelques tressaillements une intériorité bouleversante, il est l’épine dorsale de ce film dont il exprime par sa seule silhouette l’idée forte : l’être humain seul ne survivra qu’en acceptant l’idée qu’il ne l’est jamais.











Ad Astra à voir en salle dès le vendredi 20 septembre. La bande-annonce (source : YouTube)