5 bonnes raisons de prendre le rythme de La vie domestique

Devant le troisième film réalisé par Isabelle Czajka, on pense aux magnifiques Little Children, de Todd Field, Safe, de Todd Haynes, ou encore aux Noces rebelles, de Sam Mendes. Sans que cela empêche de l’apprécier pour lui-même. Car le propos, déterminé, féministe et honnête de ce beau grand film triste est épatant. Mais pas seulement. Voici au moins cinq bonnes raisons de découvrir ce grand film, malheureusement passé sous le radar en 2013.





1. Parce que la réalisatrice voulait initialement adapter un roman de Virginia Woolf, mais a préféré une œuvre de la Britannique Rachel Cusk pour pouvoir être plus contemporaine, et en a simplement transposé l’intrigue en région parisienne pour ausculter le quotidien lénifiant de quatre femmes durant 24 heures. Des références littéraires – toutes deux des femmes écrivant sur des femmes – qui d’emblée placent La vie domestique sous d’intéressants auspices.





La vie domestique d'Isabelle Czajka Photo : FunFilm Distribution Inc.



2. Parce que, si le sujet de la charge mentale est devenu d’actualité plus récemment, en 2013, on parlait encore peu de cette réalité : celle de ce travail domestique dont les femmes ont intériorisé la responsabilité et qui, peu à peu, ronge leur autonomie, leur individualité, leurs désirs.





3. Parce que, par sa mise en scène, Isabelle Czajka transmet à merveille le sentiment oppressant et anxiogène que peut avoir la vie dans les banlieues chics, où les maisons alignées en rangs d’oignon sont construites presque à l’identique. Et lorsque s’ajoute à cela un fait divers particulièrement horrible, la cocotte-minute ne peut qu’exploser.





La vie domestique d'Isabelle Czajka Photo : FunFilm Distribution Inc.



4. Parce que sa distribution est impeccable : Julie Ferrier, Natacha Régnier et Hélèna Noguerra, et en avant, Emmanuelle Devos, superbe de force et de fragilité mêlées et qui, en un regard ou un rire un peu faux, transmet exactement tous les espoirs, peut-être vains, de cette femme sur la corde raide de l’enfermement que lui promet la vie domestique…



5. Parce qu’il est toujours important de se souvenir que les grands drames se cachent aussi derrière les façades les mieux entretenues.





La vie domestique, sur ICI Télé, vendredi 13 septembre, à 1 h 05. La bande-annonce (source : YouTube)