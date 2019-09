Les doigts croches en quelques pages

Bien sûr, il y avait l’expérience du scénariste (Maurice Richard, La grande séduction)… Mais, en 2009, c’était la première fois que Ken Scott tâtait de la réalisation avec Les doigts croches. Et il s’était bien entouré pour l’occasion! Car c’est à Patrice Robitaille, à Roy Dupuis, à Claude Legault, à Paolo Noël et à Jean-Pierre Bergeron (rien que ça!) qu’il avait décidé de confier les rôles de ces brigands sans grande envergure qui, dans le Montréal de 1960, doivent littéralement prendre le chemin de la rédemption : celui du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle!





Ken Scott sur sa première journée de tournage en tant que réalisateur Photo : Remstar



Peut-on apprendre à devenir honnête? Avec humour, et surtout tendresse, Ken Scott se (et nous) pose une grande question existentielle, sans jamais oublier que le cinéma est souvent bien plus réconfortant que la vie!

Pour mieux évoquer Les doigts croches, Ken Scott a accepté de choisir et de commenter pour nous l’extrait préféré de son scénario.







« Les doigts croches était ma toute première réalisation. La majorité du film a été tournée en Argentine, dans des conditions assez difficiles. Pour vous donner une idée, à ma toute première journée de tournage, mes cinq acteurs principaux ont été perdus pour une demi-journée, au milieu de la cordillère des Andes, sur de petites routes sinueuses qui longeaient des falaises, dans une voiture où fuyait le gaz. Lorsque nous avons fini par récupérer Roy, Claude, Patrice, Jean-Pierre et Paolo, nous avons réussi à filmer en une demi-journée ce qui, normalement, aurait pris une journée complète. Au milieu du chaos, quelque part en Argentine, grâce au talent de ces cinq acteurs, j’ai réussi ma première scène en tant que réalisateur. C’est donc une scène, et surtout une journée de tournage, que je n’oublierai jamais. »





Les doigts croches, sur ICI Télé le vendredi 13 septembre à 23 h 05. La bande-annonce (source : YouTube)