L’archive du mois : François Truffaut et la quête de perfection

Du 11 septembre au 6 octobre, la Cinémathèque québécoise organisera un cycle de projections qui permettra de jouer au jeu des correspondances entre les films de deux géants du cinéma : Alfred Hitchcock et François Truffaut.

Drôle de réunion? Non. Car Truffaut, encore critique aux Cahiers du cinéma, avait été parmi les premiers à reconnaître le génie du maître du suspense et avait même publié en 1966 un livre de conversations avec lui, devenu une référence, avant de se réinventer en cinéaste et de devenir le roi du sentiment au grand écran.





François Truffaut dans l'émission Femme d'aujourd'hui en 1981



Pour rendre hommage à ce réalisateur d’une sensibilité et d’une profondeur rares, mais aussi à cet homme constamment en quête de perfection, nous avons fouillé les archives de Radio-Canada pour retrouver cette longue entrevue qu’il avait accordée à l’émission Femme d’aujourd’hui, animée par Claudette Lambert.

En 1981, il était venu y parler de son plus récent film, Le dernier métro, mais surtout de sa conception de la vie et du cinéma.



La rétrospective Hitchcock-Truffaut aura lieu du 11 septembre au 6 octobre à la Cinémathèque québécoise.