Moi, Tonya, en 10 répliques cultes

Comme l’indique un carton en introduction, Moi, Tonya est « tiré d’interviews aucunement ironiques, furieusement contradictoires et totalement vraies ». Car le film réalisé par Craig Gillespie relate une histoire particulièrement rocambolesque, mais vraie : celle de Tonya Harding, patineuse artistique américaine de grand talent, mais issue du mauvais milieu et dont le mari sera accusé d’avoir commandé une agression terrible sur sa rivale, Nancy Kerrigan.

Au-delà du récit captivant, de la performance remarquable de Margot Robbie dans le rôle-titre, de la mise en scène aussi inventive que dynamique, du style visuel pas piqué des vers, Moi, Tonya, ce sont aussi des dialogues particulièrement sentis, et souvent vulgaires. Nous avons retenu les 10 répliques les plus saisissantes!





La mère de Tonya :

Tonya :

Dans un sport où les juges veulent que vous soyez une version vieillotte de ce qu’une femme est supposée être, et étant la toute première femme aux États-Unis à réussir le triple axel… Fuck les juges.



La mère de Tonya :

À l’écouter, on croirait que je l’opérais tous les jours sans anesthésie. Merde. Une fois seulement, je l’ai frappée avec une brosse à cheveux.



Tonya et son père:

« Quand je serai grande, je travaillerai dans un bureau de 9 à 5 », dit Tonya

« Je croyais que tu voulais faire les Icecapades? » réplique son père.

« Je peux faire les deux », répond-elle.



Tonya:

On fait des choses stupides quand on est jeunes, du genre épouser Jeff.



Tonya:

Tonya:

Quand tu finis quatrième aux Olympiques, on ne t’offre pas de commandites. On t’offre le quart de 6 h le matin au Spud City.



Tonya à Sean:

Tu n’es pas un agent secret. Tu n’es pas un tueur non plus. Tu es rien qu’un gros putain de sac à merde qui vit encore chez ses parents, qui roule en Mercury 76, dont tout le monde se moque, et qui n'a jamais baisé de sa vie. Alors, reste loin de moi.



Tonya:

Je croyais que devenir célèbre serait vraiment super. On m’a aimée, pendant un petit instant. Puis, on m’a haïe. Je suis devenue une source de moqueries. C’était comme être à nouveau maltraitée, sauf que cette fois, c’était par vous, par vous tous. Vous êtes devenus mes agresseurs.



Tonya:

