Le trésor d’ICI Tou.tv : Mention particulière, de Christophe Campos

« Tout le monde a peur que je grandisse… Même moi ».

On se méfie, souvent à raison, des films faits pour la télévision. Mièvres, nivelant par le bas, bourrés de bons sentiments et de raccourcis racoleurs… Les préjugés sont nombreux. Toutefois, comme une règle ne vaut que si elle a des exceptions, le téléfilm Mention particulière mérite bien qu’on oublie ces a priori.

Bien sûr, Mention particulière finira bien, mais peut-on reprocher à une histoire vraie d’avoir un heureux dénouement (le film est inspiré de l’histoire de Yasmine Berraoui, lauréate du bac en 2014, avec mention)? Assurément pas, d’autant que le film relate le chemin vers cette fin sans en cacher les difficultés, même les plus insoupçonnables. Et Dieu sait qu’il y en aura, car le film relate l’épreuve en effet particulière que relève Laura, jeune femme de 20 ans, qui passe son baccalauréat. Comme tant d’autres? Non, car Laura (magnifiquement jouée par Marie Dal Zotto) est trisomique et passe cette série d’épreuves en candidat libre. Elle est d’ailleurs la première en France à relever ce défi.





Mention particulière, de Christophe Campos Photo : Caminando Productions



Malgré les révisions et la préparation, il en faut peu pour la faire dévier. Changements de salle, disputes entre ses parents, entrevues au journal télévisé où elle découvre qu’elle a été sous-titrée, ce qui lui brise le cœur… Ce qui semble banal pour d’autres devient fondamental dans sa réalité.

Sans atermoiements ni sentimentalisme outrancier, Mention particulière s’attache alors à suivre ce parcours de la combattante au gré d’une mise en scène aussi claire que dynamique, rythmé par le passage des épreuves étalées sur plusieurs jours. C’est toutefois surtout la franchise avec laquelle il l’observe, telle que vécue au cœur du cocon familial de Laura, qui frappe et touche.

Voisins qui ne comprennent pas la réalité de cette famille, anonymes parfois cruels, petite sœur de 15 ans se sentant ignorée, parents qui n’ont pas la même conception de ce qui est bon pour Laura (son père la pousse en la surprotégeant, sa mère a peur qu’elle se fasse mal), autres étudiants qui ne savent pas comment se comporter avec elle, administration scolaire réticente à aider Laura à bénéficier d’accommodements adaptés : les à-côtés sont pesants, mais Laura, elle, malgré les coups et les découragements, avance sur ce chemin au rythme d’une détermination admirable.

Téléfilm ou pas, rares sont les œuvres qui savent parler du handicap en étant aussi multidimensionnelles. Sans tragédie trafiquée ou bonheur enfoncé dans la gorge, Mention particulière, notamment soutenu par l’UNESCO, a l’intelligence de savoir aborder son sujet avec tendresse, cœur et surtout honnêteté. Dans un monde comme le nôtre, c’est assurément une valeur rare.







Découvrez Mention particulière sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube)