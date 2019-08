All You Can Eat Bouddha : le meilleur des séjours en quelques pages

Dans All You Can Eat Bouddha, il y a un tout-inclus dans les Caraïbes, des violons stridents, un homme qui mange et mange et mange encore, des surimpressions, de l’aloès pour soigner les brûlures et une pieuvre géante. Entre autres… Car ce qu’il y a surtout, dans ce premier film réalisé par le directeur photo Ian Lagarde, c’est l’imagination au pouvoir, nous aidant à naviguer vers des rives d’un surréalisme qu’Alejandro Jodorowsky ne renierait pas.





Satire autant qu’expérimentation formelle, objet fantastique et onirique aux contours aussi déroutants que fascinants que le cinéma québécois produit peu, All You Can Eat Bouddha est assurément un ovni.

Pour que le public puisse mieux s’y plonger, son réalisateur a choisi et commenté pour nous son extrait préféré du scénario.







« J'ai choisi l'extrait où la pieuvre parle pour la première fois, parce que c'est la scène qui m'a valu le plus de réactions, positives et négatives.

Plus tôt dans le film, Mike a sauvé la pieuvre des mailles d'un filet de pêcheur et elle revient pour lui exprimer sa gratitude.

Or, une pieuvre qui parle, ça ne passe pas pour tous les lecteurs et analystes, mais c'était indispensable pour moi.

C'est donc la scène où j'ai décidé de mettre mon pied à terre quant à mon désir d'assumer l'onirisme du film.

C'est aussi et surtout cette scène qui incarne le mieux ce que j'aime faire en cinéma : prendre le réel et le tordre, jusqu'à ce qu'il soit tout à fait méconnaissable.

C'est un moment à la fois mystique et tendre, surprenant et envoûtant, complètement détaché du réel, mais parfaitement incarné dans l'univers du scénario.

En somme, c'est ma scène préférée parce qu'elle nous fait basculer vers le délire existentiel, qui est une source intarissable d'idées, d'images et d'histoires. »





All You Can Eat Bouddha, le meilleur des séjours, sur ICI Télé le vendredi 30 août, à 23 h 05

