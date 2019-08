Fabuleuses : le film 100 % filles de Mélanie Charbonneau

La première est une star de YouTube. La deuxième, une violoncelliste sans travail au féminisme revendicateur. Et la troisième, une jeune fille qui cherche sa place dans un univers médiatique où seul semble compter le nombre d’abonnés. À travers ces trois personnages, la réalisatrice Mélanie Charbonneau a voulu tirer le portrait de notre monde, un rien perdu, entre rapport exacerbé à l’image de soi, course effrénée à la popularité et beauté tronquée. Mais comme dans tous les contes de fées, il faut bien sûr se méfier de ce qui nous fait rêver…

Vos trois personnages sont nés dans la série web Les stagiaires. Pourquoi avoir voulu les emmener sur grand écran?

Mélanie Charbonneau : Les personnages dans la websérie étaient très différents, mais ce qui est resté, c’est la rencontre créative entre Juliette [Gosselin], Noémie [O’Farrell], Geneviève Pettersen et moi. À l’époque, on avait eu le sentiment d’avoir touché à quelque chose, des sujets féminins qu’on ne voyait pas ailleurs. Le cinéma nous permettait de les aborder en plus grand, en les effleurant moins. Il faut dire que les choses ont changé aussi avec le temps. Dans la websérie, Clara était une blogueuse mode, mais depuis, le phénomène des influenceurs a pris de l’importance et ça m’a fascinée.

Il y a 20 ans, on voulait toutes devenir actrices ou chanteuses, maintenant, c’est influenceuses Mélanie Charbonneau

Je me suis dit qu’il fallait témoigner de cela, en essayant de comprendre ce monde dans lequel on vit, sans en rire ou le juger, ce qui aurait été vraiment facile. Toute une génération de jeunes femmes est en train de se construire avec ça!

Productrice, réalisatrice, actrices et scénariste : c’est un film tout féminin que vous avez créé. Vous avez beaucoup travaillé dans le monde plus masculin de la publicité. Y avez-vous senti une mentalité différente?

M. C. : Je suis à l’aise d’être entourée de femmes, de créer entre femmes, mais la mixité était importante aussi. C’était important aussi pour moi et mes comédiennes, parce qu’il fallait qu’on se mette dans un état de vulnérabilité et qu’on soit entourées de gens qui sont ouverts d’esprit, qui voulaient rire avec nous, tomber avec nous là-dedans. Je tourne beaucoup de pubs, et c’est vrai qu’à une certaine époque, j’avais l’impression que je devais être one of the boys. Puis, j’ai eu la phase autruche, où je me disais que non, être une fille ne me demandait pas plus de faire mes preuves, puis la phase inverse. Finalement, j’ai compris que je devais trouver la gang qui, autour de moi, allait m’aider, m’élever et m’appuyer.

On pense à Girls, de Lean Dunham, entre autres. Quelles ont été vos influences?

M. C. : Quand j’écrivais Les stagiaires, en 2014, Girls est sorti quelques mois plus tard et je capotais! C’était exactement ce que je voulais faire, mais sur HBO et avec des moyens! Elle est une référence dans sa façon de montrer ce qu’est une fille, dans sa beauté, ses maladresses, sa nudité aussi. Sur le plan de la structure narrative, on s’est aussi beaucoup inspiré de Working Girl [de Mike Nichols, 1988], qui marquait une époque où les femmes prenaient leur place dans le monde du travail. Reality Bites [de Ben Stiller, 1994] a également marqué mon adolescence et j’y ai pensé pour ce film, parce que j’essayais aussi de capturer quelque chose de la génération actuelle.

Comment avez-vous travaillé avec vos actrices pour ne pas tomber dans la caricature?

M. C. : On savait qu’on marchait vraiment sur un fil de fer. À la lecture du scénario, plusieurs ont eu des préjugés d’ailleurs. On a beaucoup fait de préparations et de rencontres, et on a tenu des discussions en amont pour découvrir les personnages ensemble en les construisant. Pour le personnage de Clara, Juliette et moi avons écouté ensemble beaucoup de youtubeuses. Juliette a donc fait elle-même plusieurs vidéos YouTube et me les envoyait, pour que Clara soit vraiment incarnée. Pour le personnage d’Élizabeth, qui est très, très loin de Mounia [Zahzam], je lui ai dit de voir plein de Daria et de penser aux personnages de Ghost World [Terry Zwigoff, 2001], ou à celui du colocataire dans Notting Hill [Roger Michell, 1999].

Cette année, les films de réalisatrices abondent dans le cinéma québécois. Sentez-vous un vent de changement?

M.C. : On fait partie de la première phase des films qui ont été financés depuis les mesures de parité imposées par les institutions. C’est important, la parité : on veut une société égalitaire, et donc avoir une multitude de voix qui parlent. Dans le cinéma, ça manquait. Pas juste les voix de femmes d’ailleurs, mais aussi celles des Autochtones, des minorités culturelles, des communautés LGBTQ+… C’est important, parce que ça témoigne de qui on est.

Pendant longtemps, on a eu de bonnes intentions, mais rien ne bougeait. Mais là, on voit bien que ça change. Bien évidemment, on doit travailler tout aussi fort pour y arriver, mais la parité a ouvert un peu les choses, a permis de voir des talents qui jusque-là étaient un peu cachés Mélanie Charbonneau

Aussi, je pense à toutes les filles dans les écoles de cinéma présentement et qui voient ces exemples; c’est super puissant. C’était ce qui manquait et qui va opérer le changement. On est sur la bonne voie.





