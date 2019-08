Chorus : la touche de François Delisle à son meilleur

Il y a 10 ans, Hugo, 8 ans, disparaissait. Depuis, Irène et Christophe, ses parents, se sont éloignés, lui au Mexique, elle dans la musique. Aujourd’hui, on a toutefois retrouvé les restes de leur petit garçon, et pour eux, s’ouvre une vertigineuse période de doutes et de tristesses.

En 2015, François Delisle signait un drame, notamment remarqué au Festival de Sundance. Ce film entier, intègre et puissant est un tordeur à émotions dont on ressort lessivés, mais surtout bouleversés, et admiratifs devant la méthode Delisle, dont voici quelques-unes des caractéristiques.





Chorus, de François Delisle Photo : Anouk Lessard

Une œuvre construite autour d’idées fortes

Comme dans ses films précédents (Toi, Deux fois une femme, Le météore), le cinéaste remet en question avec la même densité l’amour (comment il naît, comment il meurt), la vie (comment la traverser quand l’essentiel manque, comment construire sa présence à partir d’absences), les recommencements (A-t-on droit à une deuxième chance? L’espoir est-il vain?). Non, ce n’est pas joyeux, mais c’est aussi universel que touchant.





Chorus, de François Delisle Photo : Anouk Lessard

Une franchise qui emporte tout

Oui, ces questionnements hantaient déjà la femme battue de Deux fois une femme ou l’amoureuse du Bonheur est une chanson triste. Dans Chorus, ils sont cependant abordés frontalement, brutalement presque, mais sans sensationnalisme, grâce notamment aux interprétations toute en intériorité et en intensité des épatants Fanny Mallette et Sébastien Ricard, qui servent à merveille cette souffrance et cette vision très égalitariste du couple.





Chorus, de François Delisle Photo : Anouk Lessard

Un noir et blanc rigoureux et pertinent

Toute la mise en scène de Chorus, maîtrisée et retenue, frappe l’œil. Toutefois, c’est peut-être surtout ce noir et blanc très contrasté dont Delisle habille son histoire qui rend admiratif. Car, en contenant ce maelstrom d’émotions insupportables et inimaginables, en les mettant en quelque sorte à distance, il les magnifie et les sublime en évitant toute complaisance. Une réussite.





Chorus à voir (boîte de mouchoirs à portée de main) sur ICI Télé, le 16 août à 23 h 05. La bande-annonce (source : YouTube)