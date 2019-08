L’archive du mois : en souvenir de Francis Mankiewicz

En 1993, le 14 août précisément, le monde culturel était sous le choc après avoir appris le décès, à moins de 50 ans, du cinéaste Francis Mankiewicz.

Mankiewicz, un auteur au sens le plus noble du terme, a commencé sa carrière en grand en 1971 avec Le temps d’une chasse. C’est toutefois quelques années plus tard qu’il marquera définitivement notre imaginaire collectif, avec l’immense Les bons débarras, qui réussissait entre autres l’exploit de mettre en images un scénario de Réjean Ducharme sans en noyer une goutte de poésie et qui deviendra l’un des films les plus marquants de notre cinématographie. L’auteur et le cinéaste collaboreront encore une fois en 1981 pour Les beaux souvenirs qui, lui aussi, marquera assurément les esprits.

En mémoire de ce créateur sensible et inventif, particulièrement attentif à l’enfance dont il avait fait son grand thème, voici un extrait de Winston McQuade reçoit de 1980, où l’animateur reçoit Francis Mankiewicz et ses actrices Marie Tifo et la toute jeune Charlotte Laurier pour évoquer ce film qui « fait sortir le cinéma québécois de l’ombre et de la neige ».