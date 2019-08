La drôle de petite famille de Cherchez Hortense

C’est une comédie douce-amère. Ou alors un drame plein de légèreté ludique. Peu importe, les frontières sont floues comme dans la vie, et ce n’est qu’un des charmes de ce sixième film réalisé par Pascal Bonitzer (Rien sur Robert), dont le piquant n’a d’égal que la profondeur.

Car ce qui plaît surtout dans Cherchez Hortense, c’est le portrait de famille qu’il compose grâce à ses études de personnages particulièrement attachants.





Cherchez Hortense, de Pascal Bonitzer Photo : SBS Productions

Damien, le père (Jean-Pierre Bacri) : Il est professeur de civilisation chinoise pour entrepreneurs. Englué dans la routine de son couple, incapable de se sentir utile ou important, il va faire la rencontre d’Aurore, une jeune femme sans papiers, dont le sort finira par percer une fois pour toutes sa carapace. Si bien sûr, Bacri joue comme d’habitude le bougon à la perfection, il dote aussi Damien d’une tendresse qui le rend tout spécialement émouvant.





Iva, la mère (Kristin Scott Thomas) : Elle est metteuse en scène au théâtre et se laisse tenter par une aventure avec son acteur pour s’échapper de sa vie de couple tristounette. Bien évidemment, cela lui retombera sur le nez. Dans le rôle, Scott Thomas excelle entre froideur et vulnérabilité.





Noé, le fils (Marin Orcand Tourres) : Il porte encore des lunettes rondes d’enfant, mais son allure et son comportement sont clairement ceux d’un ado fâché. Parce que, comme souvent, c’est sous ses yeux que se détaille l’échec du couple de ses parents, et il fait ce qu’il peut pour attirer l’attention.





Le président Hauer, le grand-père (Claude Rich) : Il est président de section au Conseil d’État, une des plus hautes institutions françaises. Et il pourrait d’un claquement de doigts aider tout le monde. Ce qu’il ne fait pas, car s’il est un homme riche, puissant, débordé, il est surtout d’une suprême indifférence à toutes ces basses contingences familiales. Encore un personnage à qui le regretté Claude Rich donne toute son onctuosité vénéneuse.





Aurore (Isabelle Carré) : Elle s’appelle Zorica, Aurore en français. Elle est serbe, célibataire, sans enfants et sans papiers. Entre petits boulots précaires et menace d’expulsion, elle espère simplement pouvoir poser ses valises quelque part. Isabelle Carré, d’une douceur formidable, mais sans une once d’angélisme, en fait un personnage aussi sensible que touchant.







Cherchez Hortense, sur ICI Télé, le mercredi 14 août à 14 h.

La bande-annonce (source : YouTube)