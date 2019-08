Le trésor d’ICI Tou.tv : Gamines, d’Éléonore Faucher

Quelque part au cours des années 70, près de Lyon, la petite Sybille le dit elle-même : « Je ne fais que des conneries. » Parce qu’elle ressemble à son père, que ni elle ni ses deux sœurs n’ont connu, et que cela rend sa mère triste. Parce qu’elle est blonde dans une famille d’Italiens aux cheveux noir charbon et que ses deux sœurs sont sages comme des images. Parce qu’elle a besoin d’exister, malgré les préjugés du voisinage, et que ces « conneries », c’est tout ce qu’elle a trouvé à faire pour y parvenir auprès de sa famille, surtout auprès de cette mère immigrée, célibataire et qui se démène comme elle peut pour faire marcher sa maisonnée.

Mais l’absence du père, on a beau vouloir l’ignorer, ça nous rattrape toujours. Et 30 ans plus tard, après leur longue quête, Sibylle, désormais devenue actrice de cinéma, et ses sœurs auront enfin le cœur net.





Gamines, d'Éléonore Faucher Photo : Ex Nihilo



C’est sa propre vie, de son enfance à aujourd’hui, que l’actrice Sylvie Testud racontait dans son troisième roman autobiographique, adapté pour ce film. Et si l’adaptation est un mécanisme par lequel forcément se perd toujours un peu quelque chose, la cinéaste Éléonore Faucher (Brodeuses) aura su préserver l’essentiel du roman de son actrice (qui joue bien évidemment Sibylle adulte; la jeune et convaincante Zoé Duthion la jouant enfant) : la légèreté, comme un voile posé sur la gravité, qui n’empêche jamais de la voir, mais l’adoucit avec sensibilité.

Car c’est bien ce qui touche dans Gamines : cette atmosphère où l’on sent la profondeur des drames qui se nouent durant l’enfance et se répercutent jusque dans la vie adulte, mais qui reste aussi celle des fêtes de famille, des rires-paravents, de l’insouciance de l’enfance, de la complicité entre sœurs. L’art de prendre à la légère les choses sérieuses, en somme, et vice-versa.

Sur ce terreau doux-amer et au milieu d’une reconstitution des années 70 pleine de charme (avec en plus une bande originale qui ravira les amateurs de pop italienne), c’est alors toute la complexité des liens familiaux – du manque à l’agacement, en passant par l’admiration et l’incompréhension suscitée par la solidité de la mère courage (admirable Amira Casar) – qu’explore Gamines avec finesse. Sans jamais insister, sans jamais rien souligner, le film appuie gentiment sur des notes qui résonnent en chacun de nous. Des notes tantôt mélancoliques, tantôt joyeuses, mais qu’intimement, nous pouvons reconnaître.

Universel et intime, tendre et frondeur, chaleureux et mû par une force vitale indéniable, Gamines est tout simplement un joli film. Ce qui n’est vraiment pas peu dire.







Découvrez Gamines sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).