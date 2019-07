Le bon côté des choses ou comment déstigmatiser la maladie mentale

En 2012, avec Le bon côté des choses (Silver Linings Playbook), David O. Russell frappait un grand coup en réussissant une comédie plus que réconfortante centrée sur Pat… un homme bipolaire revenu vivre chez ses parents après un internement et qui rencontrera une jeune veuve, elle non plus pas très à l’aise dans ses baskets. Un film chaleureux, attachant, candide qui ne cache pas non plus son message : apprendre à vivre ensemble, même – et surtout – avec nos failles, ne peut qu’être bénéfique. Mais comment s’y prend-il?





Le bon côté des choses, de David O. Russell Photo : Alliance Vivafilm

Il réunit des acteurs aussi crédibles que surprenants.

Sur le papier, le trio Bradley Cooper, Jennifer Lawrence et Robert De Niro pouvait interloquer. À l’écran, c’est pourtant une évidence. Complémentaires, ils transmettent les blessures à vif de leurs personnages d’inadaptés avec une tendresse et une chaleur humaine aussi rares que communicatives.





Il mélange les genres sans fausse pudeur

Oui, Le bon côté des choses est une comédie réconfortante. Mais il est aussi un film de réconciliation familiale, un film de sport, un film de danse, un film de Noël et une comédie romantique, le tout saupoudré de sucre juste assez dosé pour ne pas écœurer. La recette n’est pas habituelle (imaginez un mélange improbable entre The Fighter, Rain Man et Dirty Dancing), mais elle séduit.





Il sait parler de maladie mentale avec recul et intelligence

Pas de stigmatisation, pas de spectacle inutile. La bipolarité de Pat n’est pas un événement dans le film, mais plutôt le symbole d’un monde cruel et dur, ravagé par la crise économique et dans lequel il est impossible pour quiconque de réellement trouver son équilibre. Les gens sont-ils tous décalés? Probablement. Et c’est bien ce qui nous aidera à nous en sortir.





La bande-annonce (source : YouTube)