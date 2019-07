Le trésor d’ICI Tou.tv : Django, d’Étienne Comar

Il aime la musique. Passionnément. Au point de ne rien aimer d’autre? Au point de, même en temps de guerre, se désintéresser de tout ce qui peut se jouer ailleurs que sur le manche de sa guitare? Évidemment que non. Car la guerre ne fait pas la différence. Que l’on y soit insensible ou, au contraire, que l’on y soit embourbé, elle finit toujours pas rattraper tout le monde dans ses sales filets.

C’est ainsi résumer tout l’enjeu de Django, biofilm et premier long métrage d’Étienne Comar, qui, plutôt que de dérouler la vie, les hauts et les bas de Django Reinhart, attrape plutôt le musicien à un temps particulier : 1943. La guerre fait rage, les nazis occupent Paris, et aux Folies Bergères, Django, déjà une star, ne fait pas la différence. Brunes ou pas, pour lui, les oreilles n’ont pas de couleur. « Ce n’est pas ma guerre. Nous, les Tziganes, on ne fait pas la guerre », dira-t-il. Mais bien sûr, ce n’est jamais aussi simple.





Le film « Django », d'Étienne Comar Photo : Roger Arpajou/Festival international du film de Berlin



Un artiste peut-il rester désengagé? Avoir du succès protège-t-il de tout? Peut-on porter la musique d’un peuple et refuser de voir sa persécution? Comment exceller dans un concert de jazz manouche lorsque le IIIe Reich exige que les solos ne durent pas plus de cinq secondes, que la musique ne soit pas trop sautillante, que la discipline règne? La musique n’est-elle, au fond, qu’une échappatoire? Les questions sont passionnantes. Et si Django pêche, il faut bien le constater, par excès d’académisme et de mise en scène banale (la direction photo vaguement sépia et la reconstitution manquant de vie n’aident pas), il les aborde néanmoins avec une grande lucidité et une franchise qui force la réflexion.

Mais Django n’est pas non plus un film à charge ou un pensum théorique. Car il sait faire de la musique le véritable nœud de son récit. Scènes longues et attentives, passages musicaux proprement électrisants, mise en valeur de la musique, de son swing, de sa capacité à transcender même le pire : oui, plus qu’un biofilm, Django est un vrai film musical, au sens noble du terme.

Mais Django est aussi, et peut-être surtout, un film d’acteur. De tous les plans, capable d’être d’une scène à l’autre arrogant et égoïste, autoritaire et cassant, fragile et noble, sensible et généreux, Reda Kateb trouve dans ce rôle de quoi confirmer tout le bien que l’on pensait déjà de lui, lui que l’on avait découvert, ébahis, dans Un prophète, de Jacques Audiard, en 2009. Où déjà il jouait Jordi le gitan…Un acteur né pour jouer toute la complexité des princes qui refusent toute couronne.





