L’archive du mois : Pulp Fiction, de Quentin Tarantino (1994)

Le 26 juillet, Quentin Tarantino présentera en salle son nouveau et neuvième film, Il était une fois à Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood). Attendu? Ce n’est rien de le dire, car de film en film, le cinéaste américain s’est bâti une réputation de vedette du cinéma que ses films, aussi inventifs que passionnés, n’ont jamais démentie.

Cette légende s’est construite notamment grâce à la Palme d’or qu’a gagnée son deuxième film, Fiction pulpeuse (Pulp Fiction), en 1994.

Mais comment ce film était-il perçu à l’époque? Pas forcément aussi bien qu’on peut l’imaginer! La division régnait chez les critiques, comme le prouve ce reportage de Paul Toutant, à l’émission Montréal ce soir!

Pulp Fiction

Il était une fois à Hollywood, en salle. La bande-annonce (source : YouTube)