5 bonnes raisons de partir en forêt avec Les rois de l’été

Un été, trois adolescents épris de liberté, une fille de rêve inaccessible et un récit d’initiation... Oui, les premiers films choisissent plus que souvent cette voie usée. Mais Les rois de l’été, dévoilé au Festival de Sudnance, a ce petit truc en plus qui donne envie de s’y arrêter. Voici cinq raisons de le faire.

1) Parce que justement, sur ce point de départ un rien cliché, Les rois de l’été choisit de faire l’école buissonnière et d’emmener nos trois antihéros vers un récit de survie en forêt aussi drôle que tendre et gentiment lucide, puisqu’ils décident d’échapper à leurs parents étouffants en allant vivre dans une cabane dans la forêt. Avec des conséquences plus qu’inattendues.

2) Parce que la mise en scène élégante et singulière, ne reculant devant aucun effet de style et nimbée d’une direction photo rétro particulièrement réussie, est aussi vivante qu’organique et parodie à merveille le thriller surnaturel, la comédie d’ados et les polars paranoïaques.





Les rois de l'été, de Jordan Vogt-Roberts Photo : Les films Séville



3) Parce que l’accompagnement musical composé par Ryan Miller, entre synthétiseur sensible et mystérieux, pop rigolote et hip-hop énergique, est aussi bien choisi que complémentaire au récit, et non parasite.

4) Parce que le ton marie avec un sens de l’équilibre rare l’humour pince-sans-rire et l’explosivité hormonale adolescente, un mélange plutôt rare.

5) Parce qu’autour de Nick Robinson, Gabriel Basso et Moisés Arias, c’est un défilé de ce que la comédie américaine compte d’acteurs irrésistibles : Nick Offerman, Megan Mullally, Alison Brie, Marc Evan Jackson, Hannibal Buress ou Kumail Nanjiani, sans que personne ne cherche à tirer la couverture à lui pour autant.