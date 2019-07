Qui sont les figures de l’ombre?

1962. Dans les bureaux de la NASA, en Virginie, on se prépare à construire et à lancer une fusée qui permettra d’envoyer des hommes dans l’espace, de préférence avant les Russes. Mais dans l’ombre d’une armée de scientifiques, trois femmes travaillent aussi à ce projet événementiel. C’est leur histoire, bien réelle, que raconte le film réalisé par Theodore Melfi en 2016. Mais qui sont ces femmes, telles que réinventées par la fiction?





Katherine Johnson (jouée par Taraji P. Henson)

Physicienne, mathématicienne, ingénieure… et noire. Une caractéristique qui, dès l’âge de 6 ans, la rend différente. Car si tout le monde reconnaît son génie indéniable pour les maths, être une petite fille noire dans l’Amérique de 1926 n’est pas particulièrement aisé. Et même employée à la NASA, elle doit prouver plus que d’autres qu’elle est bien à sa place au milieu de l’équipe de mathématiciens blancs qu’elle intègre et qui ne reconnaît que difficilement la valeur de son travail. En plus de devoir faire plus de 800 m vers un autre bâtiment pour pouvoir aller aux toilettes… Sérieuse, déterminée, elle est également veuve et mère de trois petites filles. Autant de défis qu’elle relève sans avoir un mot plus haut que l’autre. Jusqu’à ce que…





Dorothy Vaughn (jouée par Octavia Spencer)

Elle agit comme superviseure d’une équipe de calcul composée de femmes noires. Mais n’en a pas le titre officiel, malgré ses demandes répétées. Et pourtant, elle forcera l’administration à reconnaître ses compétences en apprenant seule comment programmer ces nouvelles machines installées à la NASA par IBM (et qui devraient remplacer les femmes de son équipe), ce que les techniciens ne parvenaient pas à faire.





Mary Jackson (jouée par Janelle Monae)

Chic et frondeuse, elle est celle qui s’oppose le plus ouvertement aux effets de la ségrégation qu’elle subit. Devant suivre un supplément d’enseignement pour pouvoir continuer son travail et devenir ingénieure, elle va jusqu’à saisir un tribunal pour pouvoir étudier dans une école réservée aux Blancs (car la Virginie, à l’époque, appliquait encore les règles ségrégationnistes).





Les figures de l’ombre, le vendredi 19 juillet, à 19 h 30, sur ICI Télé.

