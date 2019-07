Prix du jury du Festival de Cannes 2014 (ex aequo avec Godard), César du meilleur film étranger, Jutra du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice, du meilleur acteur, de la meilleure actrice de soutien, du meilleur scénario, de la meilleure direction de la photographie, de la meilleure direction artistique, du meilleur montage, des meilleurs costumes, du film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec, etc. Pour Xavier Dolan et son Mommy, qui raconte la relation faite de cris, de larmes et de rires entre une mère, son fils hyperactif et violent et leur voisine, bègue et traumatisée, la route a été pavée d’or.

Mais Mommy, ce n’est pas que des prix, des acteurs exceptionnels (Suzanne Clément, Anne Dorval et Antoine-Olivier Pilon), un raz-de-marée émotionnel, une déclaration d’amour au cinéma envisagé comme un art vivant et vibrant. Non, Mommy, comme si cela ne suffisait pas, c’est aussi une preuve de plus du talent assez indéniable du jeune cinéaste québécois pour les dialogues. La preuve par 10.

1. Entre Diane et la directrice du centre où est retenu Steve

- Vous avez pensé au petit Kevin-Julien qui va garder les marques de cet incendie jusqu’au restant de ses jours?

- Le petit Kevin-Julien, le petit Kevin-Julien. On va-tu le canonifier? On va-tu lui chier une statue? À un moment donné, là. Tough luck, mon Kevin. Mets-toi pas la face dans le micro-ondes pis il t’arrivera rien, cibole!





2. Entre Diane et la directrice du centre où est retenu Steve

- Diane, la pire chose qu’on peut faire croire à un enfant malade, c’est le croire ou se croire invincible. C’est pas parce qu’on aime quelqu’un qu’on peut le sauver. L’amour a rien à voir là-dedans, malheureusement.

- Les sceptiques… seront confondus.



3. Diane

4. Entre Diane et Steve

- Tu t’es pas ennuyée de moi? Moi, je pense à toi tout le temps dans ma tête, m’man.

- T’as la tête dans le cul! T’es capable de me voir? Il doit faire noir comme chez le loup.

- Il fait noir comme dans le cul d’un nègre, esprit, mais je te vois pareil.



5. Entre Diane et Steve

- Les kleenex en mottons, c’est ordinaire pour la visite, ça. Fait qu’on va apprendre à se gérer côté crossette aussi, pis on va être en business.

- Vas-tu me tenir la graine quand je vais pisser aussi?

- J’t’en reparlerai quand tu viseras droit.





6. Entre Diane et la femme de son ancien patron

- J’ai du talent, Ghislain me l’a dit. Il m’a dit que j’avais le sens du timing.

- Il trouvait que t’avais le sens du timing sur un temps rare quand il avait tes deux jos dans la face. Mais pour moi, ici, ton talent, c’est de classer, de photocopier pis de servir des cafés quatre jours/semaine. Si t’as ton gars à temps plein, pis que tu ne peux plus te pointer, ramasse tes cliques pis tes claques, pis sayonara ma guédaille.





7. Entre Diane et Steve

8. Entre Diane et Paul, un voisin

- Ce que j’allais dire, c’est que quand moi, je vais chanter Eye of the Tiger, ça va vous décomplexer pas à peu près!

- Eye of the Tiger? T’as sorti ça des calendes grecques, toi?

- Ah non, moi, depuis 82, j’ai jamais décroché.

- C’est vrai?

- Moi là, je l’ai peut-être vu 11 fois. On dirait que je sais jamais comment ça va finir.





9. Diane

- Moi, j’en ai pas de problème, comprends-tu? C’est drôle, hein? Moi, mon problème dans la vie, sais-tu c’est quoi? C’est toi, Steve! J’ai plus de job à cause de toi. J’ai plus de cash à cause de toi. J’ai plus de vie à cause de toi. Les médicaments, la caution, le centre correctionnel, pis une poursuite astheure. Je peux-tu avoir un tabarnac de break dans la vie? Ben non, ben non! Stevo, mesdames et messieurs! Un break? Pour quoi faire, un break? Elle rêve en couleurs, la Després, esti! Le père crève, le fils l’achève. Méchant bon programme! Pis quand y’en a plus, y’en a encore! Parce que t’as toujours une ostie de câlisse de merveilleuse idée pour que ça chie exposant 10. Pis moi, la cruche, ben je torche la marde. Envoye!





10. Entre Diane et Kyla

